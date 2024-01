Ikea, das weltbekannte Möbelhaus, hat nicht nur einen globalen Einfluss auf den Einrichtungsmarkt, sondern auch einen bemerkenswerten Sinn für Vielfalt und Kreativität in der Namensgebung seiner Produkte. Unter den skandinavischen und geografisch inspirierten Namen gesellt sich nun ein echter Jugoname dazu.

Die Produkte von Ikea tragen normalerweise klangvolle Namen wie Billy, Kagge, Hamarvik oder Bittergurka. Doch in einer überraschenden Wendung wurde ein neues Produkt mit jugoslawischem Flair eingeführt – das „Dragan“ 5er-Set aus Bambus-Boxen. Dieser Name mag für viele Menschen aus der Region nostalgische Erinnerungen wecken, da „Dragan“ ein gebräuchlicher Vorname in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens ist.

(FOTO: Ikea-Screenshot)

Die skandinavischen Ortsnamen und männlichen sowie weiblichen Bezeichnungen für Produkte erhalten nun also Gesellschaft von einem Jugo-Vertreter. Dies zeigt nicht nur die breite kulturelle Palette von Ikea, sondern auch den Versuch, die Vielfalt der Kunden anzusprechen.

(FOTO: Ikea-Screenshot)

Das Billy-Regal, als eines der meistverkauften Produkte von Ikea, hat bereits gezeigt, dass auch ein Vorname als Produktname durchaus erfolgreich sein kann. Benannt nach dem früheren Werbungsmanager Billy Liljedahl, hat es einen festen Platz in vielen Wohnzimmern weltweit gefunden.

Prinzip der Ikea-Produktnamen

Produkt Name Badezimmerartikel Flüsse und Seen Leuchtmittel schwedische Begriffe, die in der Musik, Meteorologie oder Chemie verwendet werden Küchenartikel Name beschreibt meist die Funktion oder Nützlichkeit des Produkts Kinderprodukte Adjektive Gartenmöbel schwedische Inseln Teppiche dänische Ortsnamen Bettwäsche, Decken, Kissen Pflanzen, Edelsteine Stoffe und Gardinen weibliche skandinavische Vornamen Stühle, Schreibtische, Regalsysteme männliche skandinavische Vornamen Wohnzimmermöbel schwedische Ortsnamen

Ikea hat erkannt, dass die Vielfalt der Namen nicht nur eine kreative Note hinzufügt, sondern auch eine Verbindung zu den Kunden schafft. Ob skandinavisch oder jugoslawisch – die Namensvielfalt bei Ikea spiegelt die Welt und die unterschiedlichen Geschichten wider, die in den eigenen vier Wänden erzählt werden können. So wird „Dragan“ vielleicht schon bald ein beliebter Name in Wohnungen rund um den Globus.