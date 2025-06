Immobilien: So viel zahlt ihr für Eigentum

Nach dem Preishöhepunkt 2022 zeigt der österreichische Immobilienmarkt erste Erholungszeichen. Die regionalen Unterschiede bleiben jedoch gewaltig – von Luxuslagen bis zu Schnäppchen-Regionen.

Die Immobilienpreise in Österreich haben sich nach dem Höhepunkt im Jahr 2022 noch nicht vollständig erholt, wie Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas erläutert. Während 2024 die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen durchschnittlich 340 Euro unter dem Niveau von 2022 lagen, verzeichneten Wohnhäuser einen Rückgang von etwa 184 Euro pro Quadratmeter gegenüber dem damaligen Höchststand. Allerdings zeigt sich im Vergleich zu 2023 bereits wieder ein leichter Aufwärtstrend, so Thomas.

Für Wohnhäuser wurde 2024 österreichweit ein Medianpreis von 2.709 Euro pro Quadratmeter ermittelt. Die Preisunterschiede zwischen den Bundesländern fallen dabei erheblich aus: Wien führt mit 5.492 Euro die Rangliste an, dicht gefolgt von Vorarlberg mit 5.077 Euro und Salzburg mit 5.000 Euro. Auch Tirol liegt mit 4.920 Euro deutlich über dem landesweiten Durchschnitt.

Oberösterreich (2.762 Euro) und Niederösterreich (2.515 Euro) bewegen sich nahe am österreichischen Mittelwert, während Kärnten (2.464 Euro), die Steiermark (2.411 Euro) und das Burgenland (1.804 Euro) die günstigsten Durchschnittspreise aufweisen.

Wohnungspreise im Vergleich

Der Medianpreis für Eigentumswohnungen belief sich österreichweit auf 4.000 Euro pro Quadratmeter. Die höheren Quadratmeterpreise im Vergleich zu Häusern erklären sich durch die bevorzugte Lage vieler Wohnungen in begehrten Stadt- und Ortszentren sowie durch den Altersunterschied der Objekte – Wohnungen werden häufiger als Neubauten erworben, während bei Häusern der Gebrauchtmarkt dominiert.

Vorarlberg führt mit 4.962 Euro pro Quadratmeter das Preisranking an, knapp vor Wien mit 4.941 Euro und Salzburg mit 4.926 Euro. Tirol folgt mit 4.727 Euro auf dem vierten Platz. Jenseits der westlichen Bundesländer und der Hauptstadt verzeichnet Kärnten mit 3.322 Euro die höchsten Quadratmeterpreise, gefolgt von Oberösterreich (3.185 Euro) und Niederösterreich (2.941 Euro).

Am unteren Ende der Preisskala liegen die Steiermark mit 2.696 Euro und das Burgenland mit 1.921 Euro je Quadratmeter.

Bauland-Hotspots

Bei Baugrundstücken dominieren Wintersportregionen und urbane Ballungsräume das obere Preissegment. Die Gemeinde Reith bei Kitzbühel führt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.666 Euro im Fünfjahresmittel die Rangliste an, gefolgt von Kitzbühel selbst mit 2.517 Euro. Auch die Stadt Salzburg mit rund 1.379 Euro pro Quadratmeter sowie die Wiener Bezirke Döbling (1.752 Euro) und Währing (1.722 Euro) zählen zu den Spitzenreitern.

In den Flächenbezirken Wiens sind die Preise mit 700 bis 832 Euro pro Quadratmeter deutlich moderater. Die Nähe zur Bundeshauptstadt beeinflusst maßgeblich die Grundstückspreise in Niederösterreich und im nördlichen Burgenland. So weist etwa der Bezirk Tulln einen Durchschnittspreis von 193,6 Euro auf.

Die günstigsten Baugrundstücke finden sich in den peripheren Regionen Nordniederösterreichs sowie im mittleren und südlichen Burgenland. Im niederösterreichischen Bezirk Zwettl kostet Bauland durchschnittlich nur 26,2 Euro pro Quadratmeter, im burgenländischen Bezirk Jennersdorf sogar nur 23,6 Euro.

Der österreichweite Durchschnittspreis für Baugrundstücke lag 2024 bei 124 Euro pro Quadratmeter (geometrischer Mittelwert). In den Jahren 2023 und 2024 wurden deutliche Preissteigerungen verzeichnet, die teilweise auf strukturelle Veränderungen seit der Zinswende Mitte 2022 zurückzuführen sind.

Niederösterreich (113 Euro) und Oberösterreich (132 Euro) liegen nahe am österreichischen Durchschnitt, während die Steiermark (91 Euro), Kärnten (85 Euro) und das Burgenland (70 Euro) darunter rangieren. Wien, Salzburg, Vorarlberg und Tirol weisen bei allen Immobilientypen überdurchschnittliche Preise auf.

Im Jahresvergleich sind die Durchschnittspreise für Wohnhäuser und Eigentumswohnungen in Österreich leicht gesunken.

