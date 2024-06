In diesem Urlaubsland ist der Euro das Doppelte wert!

Ein Euro ist nicht überall gleich viel wert. Wie viel Sie im Urlaub für Ihr Geld bekommen, hängt stark vom jeweiligen Reiseland ab. Der deutsche Bankenverband hat die Kaufkraft des Euros im Ausland untersucht und liefert spannende Einsichten darüber, wo österreichische Reisende diesen Sommer den größten Wert für ihr Geld erhalten.

Dieses Jahr sticht die Türkei als besonders attraktives Urlaubsziel hervor. Der Abwertung der türkischen Lira sei Dank erhalten Reisende deutlich mehr für ihr Geld, was die dortigen gestiegenen Preise mehr als ausgleicht. In der Türkei hat ein Euro den beeindruckenden Wert von 2,63 Euro. Das macht die Türkei, trotz globaler Inflationstendenzen, zu einem der günstigsten Reiseziele für Österreicher.

Polen und Ungarn folgen auf den Plätzen zwei und drei, wenn es um die Kaufkraft des Euros geht. In Polen entspricht ein Euro einem Wert von 1,52 Euro an Kaufkraft, während Ungarn mit guten 40 Prozent Ersparnis auch sehr attraktiv für österreichische Touristen bleibt. Sogar beliebte Urlaubsländer wie Spanien, Portugal und Griechenland bieten beachtliche Vorteile; hier lässt sich im Durchschnitt etwa 20 Prozent an Reisekosten einsparen.

Wo der Urlaub teurer wird

Wer nach Skandinavien oder in die Schweiz reisen möchte, muss jedoch tiefer in die Tasche greifen. Besonders in Dänemark und der Schweiz ist der Euro weniger wert; in der Schweiz liegt die Kaufkraft eines Euros bei lediglich 61 Cent. Das bedeutet, dass Urlauber dort im Durchschnitt 40 Prozent mehr bezahlen als in Österreich.