Iran vor WM-Boykott: FIFA droht mit 550.000 Euro Strafe

Krieg, Staatstrauer, Einreiseverbot – für den Iran türmen sich vor der WM Hindernisse auf, die kaum zu überwinden scheinen.

Der Krieg hat den Fußball eingeholt. Seit Samstag führen die USA und Israel Angriffe auf den Iran durch – bei denen auch der geistliche Führer Ajatollah Ali Khamenei ums Leben kam. Die geopolitischen Erschütterungen, die dieser Konflikt ausgelöst hat, reichen nun bis in die Welt des Sports: Die Teilnahme des Iran an der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft steht auf der Kippe.

Dabei hatte der Iran sportlich allen Grund zur Vorfreude. Das Team ist für das Turnier qualifiziert und trifft in der Gruppe G auf Belgien, Ägypten und Neuseeland. Pikant wäre vor allem ein mögliches Aufeinandertreffen mit den USA im Sechzehntelfinale – sofern beide Mannschaften in ihrer Vorrundengruppe jeweils den zweiten Platz belegen. Doch unter den gegenwärtigen Umständen erscheint ein Antreten des Iran in den USA kaum noch denkbar.

Mehr zum ThemaKhameneis Sohn soll der neue Oberste Führer des Iran sein⇢

Staatstrauer & Absagen

Im Iran wurde eine 40-tägige Staatstrauer ausgerufen. Sämtliche Fußballspiele wurden abgesagt, darunter auch die Vorbereitungspartien der Nationalmannschaft. Fußballverbandspräsident Mehdi Taj ließ keinen Zweifel daran, wie die Stimmung im Land ist: Nach diesem Angriff sei nicht zu erwarten, hoffnungsvoll auf die WM zu blicken. Die FIFA ihrerseits beobachtet die Lage – so zumindest die Formulierung von Generalsekretär Mattias Grafström.

Zieht der Iran die Konsequenzen und boykottiert das Turnier, drohen empfindliche finanzielle Sanktionen. Bei einem Rückzug bis zu 30 Tage vor WM-Beginn wären mindestens 250.000 Franken fällig, umgerechnet rund 275.000 Euro. Danach verdoppelt sich die Strafe auf 500.000 Franken – etwa 550.000 Euro. Hinzu käme die Rückzahlung aller bisher von der FIFA erhaltenen Gelder.

FIFA unter Zugzwang

Doch auch der Weltverband selbst könnte aktiv werden und den Iran vom Turnier ausschließen. Das Regelwerk räumt der FIFA dabei weitreichende Entscheidungsbefugnisse ein – sie handelt nach eigenem Ermessen und ergreift die Maßnahmen, die sie für notwendig hält. Als mögliche Nachrücker stehen der Irak oder die Vereinigten Arabischen Emirate bereit. Alternativ könnte die Gruppe G schlicht mit nur drei Mannschaften ausgetragen werden.

Ungeklärt bleibt zudem eine grundsätzliche Frage: Iranische Staatsbürger dürfen derzeit nicht in die USA einreisen. Ob für Sportler Ausnahmen gelten, ist zwar grundsätzlich möglich – in der aktuellen Lage aber alles andere als gesichert.

Die WM, die erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, beginnt am 11. Juni. Das Finale steigt am 19. Juli. Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Programm.