Jetzt kommt erste Klinik-Navi!

Die Klinik in Innsbruck setzt auf ein neues Smartphone-Navigationssystem. QR-Codes an den Eingängen erleichtern die Orientierung für Besucher.

Die Orientierung auf dem Gelände der Klinik Innsbruck ist für viele Besucher eine Herausforderung, der nun mit einem neuen Navigationssystem begegnet wird. Dieses innovative System ermöglicht es den Nutzern, sich mithilfe ihres Smartphones gezielt zum gewünschten Ziel führen zu lassen.

An den Eingängen aller Gebäude sowie an zusätzlichen Informationssäulen sind seit Kurzem QR-Codes angebracht, die den Einstieg in das System erleichtern sollen. Die Nutzung ist denkbar einfach: Nach dem Scannen eines QR-Codes gibt der Nutzer sein Ziel ein und erhält dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch das Gebäude. Nina Köck, IT-Projektleiterin der Tirol Kliniken, erklärte dem ORF die Funktionsweise dieses Systems.

Benutzerfreundliche Navigation

Sobald der QR-Code gescannt wird, erscheint auf dem Smartphone ein Lageplan des Klinikareals, der den aktuellen Standort des Nutzers anzeigt. Die Zielsuche ist benutzerfreundlich gestaltet und erfordert lediglich die Eingabe eines Schlagworts, ohne den genauen Namen der Ambulanz oder Station kennen zu müssen. Auch Barrierefreiheit ist berücksichtigt: Nutzer, die keine Treppen nutzen können oder möchten, können die Option „bewegungseingeschränkt“ wählen. Das System führt sie dann über Aufzüge und barrierefreie Wege zum Ziel. „Dann wird man mit Rollstuhl oder Kinderwagen über Lifte zum Zielort geführt“, fügte Köck hinzu.

Positive Rückmeldungen

Seit etwa einem Monat ist das Navigationssystem in Betrieb, und die ersten Rückmeldungen sind laut den Tirol Kliniken durchweg positiv. Gemeinsam mit Patienten, Patientinnen und Mitarbeitenden soll das System kontinuierlich weiterentwickelt werden, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu steigern.