Joachim Löw, der Mann hinter dem Triumph der deutschen Fußballnationalmannschaft im Jahr 2014, steht angeblich vor einem bemerkenswerten Comeback auf der internationalen Trainerbühne. Berichten zufolge verhandelt Löw, um die serbische Nationalmannschaft zu übernehmen. Dies könnte ihn bald als Trainer eines vielversprechenden EM-Teams an der Seitenlinie sehen.

Im Licht des kürzlich erfolgten Misserfolgs des serbischen Teams, das in der EM-Vorrunde als Gruppenletzter ausschied, scheint ein grundlegender Wandel unausweichlich. Das Team, das hinter den Erwartungen zurückblieb, erzielte nur zwei Punkte und ein Tor, was die Mannschaft hinter England, Dänemark und Slowenien positionierte. Dragan Stojkovic Piksi, der Noch-Teamchef, hat anscheinend seinen Posten geräumt, was die Tür für Joachim Löw weit öffnet.

Schweinsteiger als Begleitung?

Wie die Medien berichten soll in Begleitung eines bekannten Gesichts bei seiner neuen Aufgabe erscheinen: Bastian Schweinsteiger, ein Schlüsselspieler des Weltmeisterteams von 2014, der durch seine Ehe mit Ana Ivanovic, der ehemaligen Nummer Eins der Tennisweltrangliste, eng mit Serbien verbunden ist.

Die Gerüchte um Löws Anstellung nehmen Fahrt auf, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass bereits im Frühjahr, als noch Unklarheit über Stojkovics Verbleib herrschte, Kontakt zu Löw aufgenommen wurde. Es wird gemunkelt, dass Löw sich klar positionierte, die Mannschaft unter den richtigen Bedingungen zu übernehmen. Nun, mit Stojkovics Abschied, scheint der Weg für Löw und möglicherweise Schweinsteiger frei zu sein, um ein neues Kapitel in der Geschichte des serbischen Fußballs aufzuschlagen.