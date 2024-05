Jokic G.O.A.T.: Dritter MVP-Titel in vier Jahren!

Nikola Jokic, der herausragende Center der Denver Nuggets, hat erneut die Ehre des wertvollsten Spielers (Most Valuable Player, MVP) der NBA-Saison erhalten. Dies markiert das dritte Mal innerhalb von vier Jahren, dass Jokic diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält, eine Leistung, die nur wenigen in der Geschichte des Basketballs zuteilwurde. Der serbische Spieler setzte sich in diesem Jahr deutlich von seinen Konkurrenten Shai Gilgeous-Alexander und Luka Doncic in der MVP-Wahl ab.

„Alles beginnt mit meinen Mitspielern, ohne sie bin ich nichts“, betonte Jokic in einem Interview mit TNT. Er schreibt den Erfolg der Zusammenarbeit des gesamten Teams zu, darunter Coaches, medizinisches Personal sowie Fitnesstrainer.

Jokic reiht sich mit dieser MVP-Auszeichnung in die Liste der Basketballlegenden ein. Er ist der erste Center seit 60 Jahren, der innerhalb von vier Jahren die Trophäe dreimal gewinnt. Die letzte derart dominante Erscheinung auf dieser Position war Kareem Abdul-Jabbar in den 1970er Jahren. Jokic ist nun einer von nur neun Spielern, denen es gelungen ist, mindestens dreimal den MVP-Titel zu gewinnen. Diese Liste ziert Namen wie Michael Jordan und LeBron James.

Saisonleistungen

In der vergangenen Saison stand Jokic in 79 Spielen auf dem Parkett und erzielte durchschnittlich 26,4 Punkte, 12,4 Rebounds sowie 9,0 Assists pro Spiel. Mit 25 Triple-Doubles verzeichnete er zudem die zweithöchste Anzahl in dieser Kategorie während der gesamten Saison. Unter seiner Führung erreichten die Nuggets einen herausragenden Platz in der Western Conference.

Entwicklung und Teamdynamik

Nuggets-Coach Michael Malone betont, wie Jokic im Laufe der Jahre gereift ist und stets dazu beiträgt, dass seine Teamkollegen über sich hinauswachsen. Trotz der Abgänge erfahrener Spieler wie Bruce Brown und Jeff Green haben die Nuggets dank Jokics Führung eine beeindruckende Saison hingelegt. Seine Fähigkeit, das gesamte Team zu verbessern, wird besonders hervorgehoben.

Aktuell hält Jokic auch den Titel des Finals-MVP, allerdings steht eine Titelverteidigung in dieser Saison auf wackeligen Beinen. Nach zwei Heimniederlagen in den Conference Semifinals gegen die Minnesota Timberwolves sieht es für die Denver Nuggets momentan eher ungünstig aus. Dennoch bleibt Jokics Einfluss auf und abseits des Spielfelds unbestritten.