Junger Erfolgssänger erobert mit Balkan-Hit 1. Platz in österreichischen Charts (VIDEO)

Der serbische Sänger ist schon ein richtiger Star am Balkan geworden. Doch nicht nur dort auch in Österreich hat er seine Fanbase erweitert.

Sänger Mihajlo Veruović besser bekannt als Voyage ist von der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken.

Seine Musikkarriere geht steil nach oben! Seit vergangenen Freitag explodieren auf Youtube die Klickzahlen zum Lied „Tango“ von Pop-Sänger Voyage. Einen großen Teil der Klicks bekommt der 20-Jährige anscheinend aus Österreich. Das Lied schaffte es auf Platz 1 zu klettern.

Nach der Trennung von Breskvica, startete Voyage eine Solo-Karriere. In den vergangenen Monaten brachte er zahlreiche Hits und ein Feature mit Nucci raus. Alles was der junge Sänger veröffentlicht, wird zum Hit. Das Lied verschafft einen Ohrwurm, regt alle zum tanzen an und erfreut sich großer Beliebtheit.

Wie viel Potenzial das “Tango”-Lied von Voyage hat, könnt ihr selbst beurteilen – auf der nächsten Seite!