In Serbien wurde eine neue Höhleninsektenart entdeckt, die zu Ehren des Trophäen-Tennismeisters Novak Djokovic den Namen “Duvalius djokovici” (Djokovic-Käfergattung) erhielt.

Ein einzigartiges Höhlenraubtier wurde in Simina jama auf dem Berg Povlen gefunden. Die neue Art und Novak haben gemeinsame Merkmale – Geschwindigkeit, Stärke, Ausdauer, Fähigkeit, in einer rauen Umgebung zu überleben, erklären Wissenschaftler.

Sie weisen darauf hin, dass dieses Insekt ein Raubtier in der unterirdischen Umgebung ist, so wie Novak im übertragenen Sinne auf dem Tennisplatz, berichten serbische Medien.

Eine wissenschaftliche Arbeit mit der Entdeckung und Beschreibung einer neuen Insektenart in Simina jama, die sich im Dorf Gornje Koslje auf dem Berg Povlen in der Nähe von Ljubovija in Westserbien befindet, wurde vor wenigen Tagen in der renommierten internationalen zoologischen Wissenschaftlichen Zeitschrift Annales Zoologici Fennici veröffentlicht, gab die Fakultät für Biologie in Belgrad bekannt.

Die neue Spezies wurde für die Wissenschaft von Prof. Dr. Srecko Curcic und Dr. Nikola Vesovic von der Universität Belgrad – Fakultät für Biologie, sowie der Entomologe und Biospeleologe Dragan Pavicevic aus Belgrad beschrieben. Die Typusexemplare dieser Art wurden vom Biospeleologen Milos Kuraica, der auch einer der Autoren dieser wissenschaftlichen Arbeit ist, sowie von Dr. Iva Njunjic gesammelt.

Duvalius djokovici (übersetzt als “Djokovic-Käfergattung”) ist laut Mitteilung der Fakultät für Biologie eine sehr seltene und eng lokalisierte Art von Mückeninsekten.

Lesen Sie auch: Novak Djokovic denkt über Karriereende nach Verändert sich der Tennis? Alle Stars wollen den Schläger an den Nagel hängen. Auch Djokovic denkt über ein Karriereende nach.

US-Open ohne Novak Djokovic Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic darf nicht in die USA einreisen und tritt bei den US-Open nicht an.

Novak Djokovic: Fan-Proteste in New York Die Eröffnung der US-Open wurde von Protesten gegen den Ausschluss von Novak Djokovic begleitet.