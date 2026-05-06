Kamera-Zwang im Pkw – Neue EU-Pflicht für Autofahrer startet

Ab Juli schaut das Auto mit: Neue EU-Regeln bringen Kameras und Sensoren ins Fahrzeuginnere – mit weitreichenden Folgen.

Die Europäische Union treibt ihre Sicherheitsoffensive im Straßenverkehr weiter voran: Neue Vorschriften, die sowohl Pkw als auch gewerbliche Fahrzeuge betreffen, sollen Unfälle durch menschliches Versagen künftig deutlich reduzieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Fahrerüberwachungssysteme, die mithilfe von Kameras und Sensoren im Fahrzeuginnenraum kontinuierlich das Verhalten am Steuer analysieren – und bei Anzeichen von Müdigkeit, Ablenkung oder Unaufmerksamkeit in Echtzeit eingreifen.

Neue Überwachungspflichten

Ab 1. Juli wird der Einsatz solcher Technologien erheblich ausgeweitet. In Privatfahrzeuge hält das System ADDW (Fahrerablenkungswarner) – Advanced Driver Distraction Warning – Einzug. Es erfasst Kopf- und Gesichtsposition des Fahrers und schlägt Alarm, sobald Erschöpfungsanzeichen oder ein Blick aufs Handy registriert werden – akustisch wie optisch. Die EU erwartet sich davon eine spürbare Wirkung: Die Unfallzahlen sollen um zehn bis dreißig Prozent sinken.

Doch nicht nur das Fahrerverhalten rückt stärker in den Fokus. Moderne Fahrzeuge zeichnen zunehmend auch Fahrdaten auf – darunter Geschwindigkeit, abrupte Brems- und Beschleunigungsvorgänge sowie das Verhalten des Fahrzeugs in kritischen Momenten. Diese Neuerungen fügen sich in eine breitere EU-Strategie zur Verkehrssicherheit ein, die bereits Systeme wie Geschwindigkeitswarner, Spurhalteassistenten und automatische Notbremsungen umfasst.

Strengere Regeln

Gleichzeitig gelten ab 1. Juli verschärfte Anforderungen für leichte Nutzfahrzeuge und Transporter im internationalen Güterverkehr. Sie müssen künftig mit Tachografen der neuesten Generation ausgestattet sein, die Arbeitszeiten, Routen und Aktivitäten der Fahrer lückenlos dokumentieren.

Für alle, die regelmäßig hinter dem Steuer sitzen, bedeutet das: Das Fahren wird transparenter.

Die gesammelten Daten können bei Unfallanalysen ebenso herangezogen werden wie bei behördlichen Kontrollen.