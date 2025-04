Kampf um 860.000 Stimmen: Entscheiden die Außenbezirke?

Fast 860.000 Menschen leben in Wiens fünf größten Außenbezirken – ein gewaltiges Stimmenreservoir, das bei der kommenden Wahl den Ausschlag geben könnte.

Am 27. April wird die Wien-Wahl maßgeblich in den bevölkerungsstarken Randbezirken entschieden. Wien-Donaustadt, Wien-Floridsdorf, Wien-Favoriten, Wien-Liesing und Wien-Simmering beherbergen zusammen fast 860.000 Einwohner – ein enormes Wählerpotenzial, das besonders im Endspurt des Wahlkampfs umkämpft ist. Vor allem zwischen SPÖ und FPÖ zeichnet sich hier ein intensiver Konkurrenzkampf ab.

Die Bedeutung dieser Bezirke wird häufig unterschätzt, obwohl sie für einen beträchtlichen Teil der Wiener Bevölkerung den Lebensmittelpunkt darstellen. Zum Vergleich: Allein die Donaustadt oder Favoriten übertreffen mit ihrer Einwohnerzahl jeweils die Landeshauptstadt Linz. In diesen fünf bevölkerungsreichsten Bezirken konzentrieren sich rund 481.000 Wahlberechtigte – das entspricht 43 Prozent aller Stimmberechtigten für den Gemeinderat.

Entgegen verbreiteter Annahmen ist der Anteil der Wahlberechtigten in den Flächenbezirken insgesamt nicht niedriger als im Wiener Durchschnitt. Während in ganz Wien etwa 65 Prozent der Bevölkerung wahlberechtigt sind, liegt dieser Wert in den fünf größten Bezirken bei rund 67 Prozent. Lediglich Favoriten bildet mit nur 56 Prozent Wahlberechtigten eine Ausnahme.

Die Außenbezirke führen oft ein Schattendasein neben den prominenteren inneren Stadtteilen. Sie werden entweder kaum wahrgenommen wie Liesing, kämpfen mit Imageproblemen wie Favoriten oder werden durch Bezeichnungen wie „Transdanubien“ (Gebiete jenseits der Donau) für Donaustadt und Floridsdorf als separate Welten abgegrenzt.

Rot-blaue Hochburgen

Für die politischen Parteien stellen diese Bezirke jedoch ein gewaltiges Stimmenreservoir dar, das traditionell vor allem von SPÖ und FPÖ erschlossen wurde. Wahlforscher Christoph Hofinger von Foresight empfiehlt für eine aussagekräftige Analyse eher einen Blick auf die Wahl 2015 als auf 2020, da die FPÖ bei letzterer aufgrund der Nachwirkungen des „Ibiza-Skandals“ auf sieben Prozent abgestürzt war – ein Wert, der sich diesmal voraussichtlich nicht wiederholen wird.

Bei der Wahl 2015 erzielte die FPÖ 30,8 Prozent und konnte in Simmering und Floridsdorf sogar stärkste Kraft werden. Die Außenbezirke präsentierten sich damals als rot-blauer Flickenteppich. Wie Hofinger gegenüber ORF.at erläutert, stammten 51,9 Prozent aller FPÖ-Stimmen aus den fünf größten Flächenbezirken. In Simmering stellte die Partei mit Paul Stadler sogar den ersten freiheitlichen Bezirksvorsteher. Die Grünen hingegen sammelten in diesen Bezirken weniger als ein Viertel ihrer Gesamtstimmen.

Die Wahl 2020 brachte dann einen Aufschwung für die ÖVP, die durch die Übernahme freiheitlicher Themen auch in den Flächenbezirken punkten konnte. Besonders in Liesing, aber auch in Floridsdorf und Favoriten waren türkise Hochburgen zu verzeichnen.

Für die bevorstehende Wahl prognostizieren aktuelle Umfragen der FPÖ eine Rückkehr auf den zweiten Platz, allerdings mit deutlichem Abstand zur SPÖ. Sollte es dennoch zu lokalen Kopf-an-Kopf-Rennen kommen, dann am ehesten in den Flächenbezirken. Beide Parteien finden hier wichtige Zielgruppen wie Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Erwerbstätige ohne Matura.

Die starke Verankerung der FPÖ in diesen Gebieten zeigte sich auch bei der Nationalratswahl, bei der sie beispielsweise in Floridsdorf die meisten Stimmen erhielt.

Komplexe Wahlkampfarbeit

Zunehmend gewinnen die Flächenbezirke auch für Grüne und NEOS an Bedeutung. Starker Zuzug und neue Stadtentwicklungsgebiete ziehen vermehrt deren Kernwählerschaft an den Stadtrand. Dies wurde bei der Nationalratswahl im Sonnwendviertel in Favoriten deutlich, wo die Grünen 19,4 Prozent und NEOS 14,2 Prozent erreichten.

Theoretisch lohnt sich Wahlkampf in den Flächenbezirken für alle Parteien, doch stellen diese aufgrund ihrer Größe und Vielfalt besondere Herausforderungen dar. Ihre Heterogenität macht sie wenig empfänglich für einheitliche Botschaften.

Liesing veranschaulicht diese Problematik exemplarisch: Der Bezirk vereint noble Villen in Mauer, ausgedehnte Neubaugebiete in Atzgersdorf, den bekannten Wohnpark Alt-Erlaa sowie Einfamilienhäuser und Gemeindebauten. Die Qualität der öffentlichen Verkehrsanbindung variiert erheblich, ebenso die Nahversorgung. Entsprechend unterschiedlich kann die Wählerzufriedenheit innerhalb eines Bezirks ausfallen.

Politikwissenschaftler Peter Filzmaier betont im Gespräch mit ORF.at, dass der Wahlkampf in den Außenbezirken intensive Detailarbeit erfordert: „Ein Schlüsselfaktor ist die Mobilisierung. Das erreicht man aber nicht durch Medien oder Plakatieren, sondern indem man von Tür zu Tür geht. In der Innenstadt kann man das machen, aber in einem Bezirk mit 200.000 Einwohnern wird das schwierig.“

„Dadurch finden in den Flächenbezirken mehrere Parallelwahlkämpfe statt. Die Parteien schauen sich genau an, in welchen Sprengeln sie gut oder schlecht abschneiden, und müssen dann ihre Wahlkampfressourcen fokussieren“, erläutert Filzmaier. „Die Kunst ist es, den Wahlkampf zu variieren und herunterzubrechen auf die einzelnen Bezirksteile.“ „Innerhalb des Gürtels ist das nur sehr bedingt notwendig.“

Es überrascht daher nicht, dass die Wahlkampfkalender der Bezirksorganisationen in den letzten Tagen vor der Wahl prall gefüllt sind. Der Schlüssel zum Erfolg in den Flächenbezirken liegt laut Filzmaier bei den Bezirkspolitikerinnen und -politikern, die mit den spezifischen Problemen ihres Grätzels (Wiener Ausdruck für Stadtviertel oder Nachbarschaft) und ihrer Wählerschaft vertraut sind.

Dabei ergibt sich eine zusätzliche Komplikation: Am Wahltag werden nicht nur der Gemeinderat, sondern auch die Bezirksvertretungen gewählt. Da Wähler ihre Stimmen auf zwei verschiedene Parteien aufteilen können, entwickeln sich mitunter divergierende Wahlkampfstrategien. Für Bezirkspolitiker kann es verlockend sein, sich zum eigenen Vorteil von der Stadtpartei zu distanzieren und für die Gemeinderatswahl nur das Nötigste zu tun, wie Filzmaier anmerkt.

Bei den größeren Parteien stellt diese Dynamik einen erheblichen Faktor dar – und könnte gerade bei knappen Rennen wie in Floridsdorf und Simmering die politische Färbung des Bezirks beeinflussen.

Ob diese letztendlich rot oder blau ausfällt, besitzt durchaus Signalwirkung für die gesamte Stadtpolitik.