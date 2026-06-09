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Kleinkind bei 26 Grad im Auto eingesperrt: Passant schlägt Scheibe ein

Kleinkind bei 26 Grad im Auto eingesperrt: Passant schlägt Scheibe ein
FOTO: FF Straßwalchen
1 Min. Lesezeit |

Ein defektes Schloss, ein aufgeheiztes Auto, ein Kind in Not – auf einem Parkplatz in Salzburg zählte jede Sekunde.

Auf einem Parkplatz in Straßwalchen (Salzburg) geriet ein Kleinkind in der Mittagshitze in eine gefährliche Lage: Das Kind war in einem Pkw eingeschlossen, nachdem die Zentralverriegelung des Fahrzeugs aus bisher ungeklärtem Grund versagt hatte. Die Mutter alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Passant greift ein

Noch ehe die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen, die nach der Alarmierung um 11.57 Uhr mit 14 Einsatzkräften ausrückte, vor Ort eintreffen konnte, handelte ein zufällig anwesender Passant. Er schlug eine Seitenscheibe ein und befreite das Kind aus dem aufgeheizten Innenraum. Die Außentemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt rund 26 Grad.

Nach der Befreiung des Kindes übernahm die Feuerwehr die Beseitigung der Glasscherben und kümmerte sich um die Betreuung der anwesenden Personen.

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