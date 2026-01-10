Kleinkind ging barfuß auf Straße – Polizei entdeckt fünf weitere verwahrloste Kinder

Ein barfüßiges Kleinkind bei Eiseskälte allein auf der Straße – dieser Anblick alarmierte einen Autofahrer. Was die Polizei dann entdeckte, schockiert.

Sechs verwahrloste Kinder wurden in Menden (Sauerland) entdeckt, nachdem ein aufmerksamer Autofahrer die Behörden alarmierte. Der Zeuge hatte bei eisigen Temperaturen ein spärlich bekleidetes, barfüßiges Kleinkind bemerkt, das allein über die Straße lief. Bei der anschließenden Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses stießen die Einsatzkräfte auf fünf weitere Minderjährige, die unter ähnlich prekären Bedingungen lebten. Die Zustände in der Wohnung waren laut Bild-Zeitung so gravierend, dass die Beamten nur mit Atemschutzmasken das Objekt betreten konnten. Von den Erziehungsberechtigten fehlte zunächst jede Spur – erst im Verlauf des Polizeieinsatzes kehrte die Mutter zurück.

Die medizinische Untersuchung der sechs Geschwister im Alter von zwei bis elf Jahren ergab glücklicherweise keine Hinweise auf körperliche Misshandlungen. Wie die Stadt Menden und die Staatsanwaltschaft mitteilten, musste keines der Kinder stationär behandelt werden. „Alle Kinder sind altersgerecht entwickelt“, hieß es in der offiziellen Stellungnahme. Dennoch entschied das Jugendamt, die drei Mädchen und drei Jungen vorübergehend von ihren Eltern zu trennen und anderweitig unterzubringen. Weitere Schritte würden nun sorgfältig geprüft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung dauern an.

Drogenfund in Wohnung

Während der Wohnungsdurchsuchung stießen die Ermittler auch auf illegale Substanzen. Staatsanwältin Annika Berg bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung den Fund von Cannabis sowie kristallinen Betäubungsmitteln. „Die genaue Art und Menge der Betäubungsmittel steht derzeit nicht im Vordergrund, da das Wohl der Kinder oberste Priorität hat“, erklärte Berg. Die Mutter wurde am Freitag vernommen, mangels Haftgründen jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide Elternteile wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung durch Unterlassen ermittelt.

Der Vater konnte bislang nicht angetroffen werden.

Bürgermeisterin dankt

Mendens Bürgermeisterin Manuela Schmidt (CDU) verschaffte sich persönlich einen Eindruck von der Situation vor Ort. Die Kommunalpolitikerin sprach dem Autofahrer, der durch seine Wachsamkeit den Einsatz ausgelöst hatte, ihren ausdrücklichen Dank aus.