Komet „Lemmon“ steuert direkt auf die Erde zu!

Ein kosmischer Besucher nähert sich: Der erst 2025 entdeckte Komet „Lemmon“ könnte ab Mitte Oktober mit bloßem Auge am Nachthimmel sichtbar werden.

Der Komet „Lemmon“, erst im Jänner 2025 vom gleichnamigen Beobachtungsprogramm in den USA entdeckt, bewegt sich gegenwärtig auf Erde und Sonne zu und erregt in Astronomenkreisen weltweit Aufmerksamkeit. Seine größte Erdnähe erreicht der Himmelskörper am 21. Oktober mit etwa 90 Millionen Kilometern Abstand. Am 8. November durchläuft er seinen sonnennächsten Punkt in einer Distanz von 79 Millionen Kilometern – etwa der halben Entfernung zwischen Erde und Sonne. Trotz seiner Annäherung besteht keinerlei Gefahr; das Phänomen bietet lediglich ein faszinierendes astronomisches Ereignis.

Michael Jager vom „Astronomischen Zentrum Martinsberg“ in Niederösterreich erklärt gegenüber der APA, dass der Komet ab Mitte Oktober bereits mit Ferngläsern beobachtbar wird und unter idealen Bedingungen sogar mit bloßem Auge wahrnehmbar sein könnte. „Aktuelle Helligkeitsschätzungen bei Mondlicht zeigen, dass der Aufwärtstrend anhält“, berichtet der Kometenexperte. Die beachtliche Leuchtkraft des Himmelskörpers kam für Wissenschaftler unerwartet – im Sommer verzeichnete „Lemmon“ einen „unerwarteten Helligkeitsausbruch“.

Anfang Oktober erreichte er bereits die sechste Größenklasse, was ihn an die Schwelle der Sichtbarkeit brachte. Bis Ende Oktober wird ein Anstieg auf die dritte Größenklasse prognostiziert, wodurch er in ländlichen Gebieten ohne optische Hilfsmittel erkennbar sein dürfte.

Optimale Beobachtungszeit

Für Himmelsbeobachter bietet sich der Zeitraum vom 20. bis 26. Oktober als optimales Beobachtungsfenster an. Am frühen Abend zeigt sich der Komet im Nordwesten, vor Sonnenaufgang im Nordosten. Besonders günstige Sichtbedingungen herrschen zwischen 4 und 5 Uhr morgens, wenn der Himmelskörper über dem Sternbild Großer Wagen und später im Sternbild Schlange steht. In der Folgezeit beeinträchtigt zunehmendes Mondlicht die Beobachtungsmöglichkeiten.

Kosmische Relikte

Diese kosmischen Objekte wie „Lemmon“ repräsentieren jahrmilliardealte Relikte aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren. Ihre Zusammensetzung aus Eis, Staub und Gestein hat ihnen die Bezeichnung „schmutzige Schneebälle“ eingebracht. Bei Annäherung an die Sonne beginnt ihr Material zu verdampfen – der Sonnenwind treibt Gas- und Staubpartikel fort und formt dadurch den charakteristischen Kometenschweif.

Wer also ab Mitte Oktober den Nachthimmel betrachtet, könnte Zeuge eines außergewöhnlichen Naturschauspiels werden – eines leuchtenden Himmelswanderers, der uns an die Ursprünge unseres Sonnensystems erinnert.

Für einen Moment führt uns dieses Ereignis unsere eigene kosmische Bedeutungslosigkeit vor Augen.