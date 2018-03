KOSMO-Umfrage: Können uns Wahrsager tatsächlich helfen?

Mirna Bosna (dt. Bosnien in Frieden) ist ein Theaterstück nach dem Text vom jungen Autor Boris Lalić und in der Regie von Saša Peševski.

Mirna Bosna befindet sich an der Grenze zwischen Kriminalität und Anständigkeit, Tragödie und Komödie, und wird deshalb vom Autor selbst als Überlebens-Komödie beschrieben. Mirna Bosna zeigt das (Über)Leben zweier, durch die Geschehnisse im vergangenen Krieg miteinander verwobener, Familien und ihrem ewigen Kampf sich aus dem Sumpf, dem ewigen Dahinvegetieren zwischen Armut und dem täglichen Kartoffelbrei, in Richtung Licht und Wohlstand zu befreien.

Eine Gelegenheit dazu ergibt sich, als sie auf den Vorschlag von Rizo, dem einzigen Erwerbsfähigen unter ihnen, beginnen mit Marihuana zu dealen. Und zwar erfolgreich. Sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sie der Erfolg am Ende den Kopf kosten könnte. Denn in Bosnien ist es nicht einfach einer anständigen Arbeit nachzugehen, geschweige denn eine anständig organisierte kriminelle Vereinigung zu führen.

mit Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo und Davor Golubović

Dramaturgie: Vedran Fajković

Kostüm und Szenografie: Adisa Vatreš Selimović

in bosnischer Sprache

Weitere Informationen: www.bhkp.at