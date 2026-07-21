Krebs besiegt -wenige Monate später von Ast erschlagen

Erst vor wenigen Monaten den Krebs besiegt – dann von einem herabstürzenden Ast getötet: Der Tod von Amy Tatlock erschüttert eine ganze Gemeinschaft.

Amy Tatlock hatte eine schwere Krebserkrankung überstanden und ihre Behandlung erfolgreich abgeschlossen. Nach Angaben ihrer Familie galt die 49-Jährige seit Oktober 2025 als krebsfrei. Doch am 16. Juli 2026 kam die US-Amerikanerin bei einem tragischen Unglück ums Leben.

Während eines schweren Unwetters war Tatlock mit ihrem Fahrzeug in Corinth im US-Bundesstaat Maine unterwegs. Ein großer Ast brach von einem Baum ab, durchschlug die Windschutzscheibe und traf die Frau tödlich. Nach Angaben ihrer Familie war der Baum zuvor von einem Blitz getroffen worden.

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Im Auto befanden sich außerdem Tatlocks 14-jährige Tochter und ihre vierjährige Enkelin. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das jüngere Kind blieb nach Angaben der Behörden unverletzt. Ein anderer Autofahrer brachte den nach dem Unglück weiterrollenden Wagen schließlich zum Stillstand.

Trauernde Familie

Ihr Sohn Christian Tatlock sagte gegenüber dem US-Sender WABI: „Ihr Verlust wird eine große Lücke in der Gemeinschaft hinterlassen.“ Ihr Ehemann Andrew Tatlock erklärte: „Ich fühle mich wie betäubt. Wir schauen uns im Haus um und haben das Gefühl, dass sie gleich hereinkommt. Aber wir wissen, dass das nicht geschehen wird.“

Für ihren Sohn ist kaum zu begreifen, dass seine Mutter nach dem überstandenen Krebs auf diese Weise aus dem Leben gerissen wurde. „Sie hat gegen den Krebs gekämpft und ihn im vergangenen Oktober besiegt. Nur etwas so Verrücktes und Unerklärliches konnte sie aus dem Leben reißen“, sagte er.

Über seine Mutter sagte Christian weiter: „Sie hätte niemals kampflos aufgegeben. Sie war die stärkste Frau, die ich kannte.“

Familie bittet um Spenden

Tatlocks Tochter Michaela richtete auf der Plattform GoFundMe eine Spendenkampagne ein, um die Beerdigung, eine Urne und weitere anfallende Kosten finanzieren zu können.

„Meine Mutter, Amy Tatlock, war eine erstaunliche und selbstlose Frau, die ihr ganzes Leben ihrer Familie gewidmet hat“, schrieb die trauernde Tochter. Tatlock sei Hausfrau und Mutter gewesen und habe keine Lebensversicherung besessen.

Bis Dienstag kamen bereits mehr als 17.600 US-Dollar – umgerechnet rund 15.400 Euro – zusammen.