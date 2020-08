Kroatischer Kampfsport-Star Miocic wird erneut UFC-Champion

Stipe Miocic zählt zu den besten Schwergewichts-Kämpfern in der Geschichte und gewinnt in Folge den UFC-Titel.

Der US-Sportler mit kroatischen Wurzeln gewann den Hauptkampf bei UFC 252 in Las Vegas nach Punkten und holte sich in Folge den Titel im Schwergewicht. Der legendäre Kämpfer bricht Rekorde und lässt sich bereits das dritte Jahr in Folge nicht den ersten Platz entgehen.

Der 37-Jährige gewann mit 49:46, 49:46, 48:47 und schloss damit eine epische Trilogie ab. Beim UFC 226 im Juli 2018 holt er sich mit einem Erstrunden-K.o. den Sieg und bei dem UFC 241 im August 2019 triumphiert er durch einen technischen K.o.

Sein Gegner ist ebenfalls nicht zu unterschätzen und zeigte sich vor dem Kampf noch siegessicher: „Ich bin an nichts anderem interessiert, als um Titel zu kämpfen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft noch einen Titel gewinne, also wird es das für mich gewesen sein“, erklärte Cormier. Miocic schickte seinen letzten Gegner Daniel Cormier damit nicht nur in die Niederlage sondern auch in seine Rente.