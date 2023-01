Kroatischer Marineoffizier rettet 23 Leben auf See

Dominko Radic, ein Unteroffizier der kroatischen Marine a.d., hat vor kurzem ein weiteres Leben auf See gerettet. Das ist seine bisher 23. erfolgreiche Rettungsaktion.

Als eine junge Spanierin am Samstag gegen 15 Uhr von den Felsen beim befestigten Damm bei „Tri cavla“ in Dubrovnik (Kroatien) ins Meer stürzte, wahrscheinlich, weil sie und ihr Begleiter auf die nahegelegenen Klippen geklettert waren, wurde Radic vom Notruf 112 alarmiert.

„Ich befand mit gar nicht an der Küste, sondern im „Stara Kosarica“, als ich den Anruf erhielt: Jemand sei ins Meer gestürzt, wie schnell könne ich vor Ort sein? Manchmal werde ich bei solchen Unfällen angerufen, wenn die Rettungskräfte länger brauchen, um zum Unfallort zu kommen“, erklärte Radic.

Er war binnen fünf Minuten bei der verunglückten Frau, die an einer starken Unterkühlung litt und durch den Sturz von den Klippen Verletzungen davontrug. Kurze Zeit später trafen auch die Feuerwehrleute ein. Sie konnten allerdings gar nicht so nahe an die verletzte Frau herankommen, wie Radic mit seinem Boot.

„Als ich gemeinsam mit den Feuerwehrleuten die Frau aus dem Meer geborgt hatten, bemerkten wir, dass auch der Mann in einer gefährlichen Lage war. Er war bei dem Versuch, ihr zu helfen, an einen Felsen geklettert. Daher sind wir zurückgekehrt, um auch ihn zu bergen“, erzählt der Seeretter.

Am Ufer wartete bereits ein Krankenwagen, der die beiden Verletzten ins Krankenhaus brachte. Sie befinden sich außer Lebensgefahr. Dominko Radic, der bereits vielfach auch an kritischen Rettungsaktionen auf See beteiligt war, wurde übrigens mit dem Blauen Band für Tapferkeit ausgezeichnet. Nach der letzten Rettungsaktion bekam er auch reichlich Lob von seinen Freunden und Kollegen in den sozialen Netzwerken.

„Unser Dominko Radic hat ein weiteres Leben auf See gerettet. Bravo, bravo, wir verbeugen uns vor deinem Mut!“, heißt es in einer Story in den sozialen Netzwerken.