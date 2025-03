Kunden aufgepasst: Das ändert sich beim Spar

SPAR reduziert Zucker in 360 Eigenmarken-Produkten um 3.800 Tonnen. Neu im Sortiment: Zuckerreduzierte Eissorten von „SURACE“ und Bio-Kefir.

SPAR hat sich über die Jahre hinweg stark für die Reduktion von Zucker in seinen Produkten engagiert. In einer aktuellen Bekanntmachung betont das Unternehmen, dass es bereits bei 360 Eigenmarken-Produkten insgesamt über 3.800 Tonnen Zucker eingespart hat. Ein bedeutender Schritt in dieser Richtung ist die Aufnahme des Eisherstellers „SURACE“ in das Sortiment. Dieser bietet sechs zuckerreduzierte Eissorten unter der Marke „Surace Senza“ an, die nun im Kühlregal zu finden sind.

Carmelo Surace, ein italienischer Eisproduzent, der in Oberösterreich lebt, präsentiert die Sorten „Torta di Sacher“, „Fancy Lampone“, „Pure Pistacchio“, „Creamy Vaniglia“, „Ciao! Cookies“ und „Salted Caramello“. Diese Eissorten sind in 450-ml-Bechern erhältlich und werden in über 200 Spar-Filialen in Oberösterreich sowie in allen Interspar-Märkten in ganz Österreich angeboten.

Neue Produkte

Zusätzlich hat SPAR den „SPAR Natur*pur Bio-Rahmkefir“ in sein Sortiment aufgenommen. Das Unternehmen behauptet, der erste Lebensmitteleinzelhändler zu sein, der Kefir in Bio-Qualität anbietet.

Einwegpfandsystem

Eine weitere Neuerung betrifft das Einwegpfandsystem in den Spar-Märkten. An den Kassen informieren Hinweiszettel die Kunden über die neuen Regelungen.

