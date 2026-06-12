Kurz vor WM-Start: Verletzung sorgt für Kaderwechsel im bosnischen Team!

Ein Verletzungsschock kurz vor dem Turnierstart – und plötzlich ändert sich für Arjan Malic alles.

Kurzfristig, aber verdient: Arjan Malic darf doch noch zur WM. Teamchef Sergej Barbarez hat den Mittelfeldspieler wenige Stunden vor dem Turnierauftakt nachnominiert – nachdem Nidal Celik verletzungsbedingt aus dem Aufgebot gestrichen werden musste. Der Lens-Profi zog sich eine Meniskusverletzung zu und wird sich einer Operation unterziehen müssen.

Barbarez bestätigte den Wechsel im Kader persönlich: „Zunächst möchte ich die Änderung im Kader ansprechen. Nidal Celik ist verletzt und muss sich einer Meniskusoperation unterziehen. Daher rückt Arijan Malic in den Kader nach.“

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Malics Weg ins Turnier

Für Arjan Malic kommt der Anruf nicht aus heiterem Himmel. Der SK Sturm Graz-Profi hatte bereits Teile der WM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft absolviert und war von Beginn an als mögliche Absicherung eingeplant. Ursprünglich war er als Notlösung für den Fall vorgesehen, dass Stürmer Haris Tabakovic seine Fitnessprobleme nicht rechtzeitig in den Griff bekommt.

Dass Malic nun tatsächlich ins Turnier einrücken kann, verdankt er der geltenden Regelung, die Nachnominierungen bis zum ersten Spiel einer Mannschaft erlaubt. Bosnien-Herzegowina eröffnet seine Kampagne bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 am Freitag gegen Kanada – Anpfiff ist um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit.