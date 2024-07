Lana Pudar erreicht Halbfinale bei den Olympischen Spielen im 200-Meter-Schmetterling

Die herausragende bosnisch-herzegowinische Schwimmerin Lana Pudar hat sich im 200-Meter-Schmetterling für das Halbfinale der Olympischen Spiele qualifiziert. Mit einer beeindruckenden Leistung in den Vorläufen sicherte sie sich ihren Platz unter den besten Schwimmerinnen der Welt.

Lana Pudar trat in der ersten Qualifikationsgruppe gegen starke Konkurrenz an, darunter die Australierin Elisabeth Dekkers, die Britinnen Laura Stephens und Keanna Macinnes, die Costa-Ricanerin Alondra Ortiz und die Spanierin Laura Cabanes. Sie erreichte mit einer Zeit von 2:09,32 Minuten den dritten Platz in ihrer Gruppe. Insgesamt belegte sie in den Qualifikationsläufen den 12. Platz und sicherte sich damit einen Platz im Halbfinale, das heute Abend um 20:45 Uhr stattfinden wird. Der Wettkampf wird live auf BHT übertragen.

Finalhoffnung

Das Finale im 200-Meter-Schmetterling, Pudars bevorzugte Disziplin, ist für den 1. August um 20:30 Uhr angesetzt. Fans und Unterstützer hoffen, dass sie auch in diesem entscheidenden Rennen antreten wird, bei dem die begehrten olympischen Medaillen vergeben werden.

Erwähnenswert ist auch Pudars Teilnahme am 100-Meter-Schmetterling bei den Olympischen Spielen in Paris. In dieser Disziplin verpasste sie knapp den Einzug ins Halbfinale. Mit einer Zeit von 57,97 Sekunden belegte sie den 17. Platz, wobei nur die 16 besten Schwimmerinnen ins Halbfinale vorrückten.

Lana Pudar zeigt kontinuierlich starke Leistungen und hat das Potenzial, sich in den kommenden Wettbewerben zu beweisen. Wir wünschen ihr viel Erfolg im weiteren Verlauf der Olympischen Spiele.