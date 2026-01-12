Lebensmittel‑Panne beim Lachs – Datum führt zu massenhaftem Rückruf!

Ein Druckfehler sorgt für Verwirrung bei Bio-Lachs: Statt bis Februar hält das Produkt nur bis Januar 2026. Interfood startet nun eine Rückrufaktion.

Interfood ruft „Warhanek Bio Lachs“ wegen falschen Haltbarkeitsdatums zurück. Der Lebensmittelgroßhändler hat eine Rückrufaktion für die 100-Gramm-Packung des Produkts eingeleitet, nachdem ein Druckfehler auf der Verpackung entdeckt wurde. Bei Artikeln mit der EAN-Nummer 9006382819200 wurde irrtümlich das Verbrauchsdatum „06.02.2026“ aufgedruckt, obwohl die Ware tatsächlich nur bis zum „09.01.2026“ haltbar ist.

In einer offiziellen Stellungnahme warnt das Unternehmen: „Nach dem 09.01.2026 kann die Haltbarkeit des Produkts nicht mehr gewährleistet werden. Von einem Verzehr nach diesem Datum wird daher ausdrücklich abgeraten.“

Betroffene Produkte

Die Rückrufaktion beschränkt sich ausschließlich auf Packungen mit dem genannten fehlerhaften Datum. Andere Warhanek-Produkte sowie Chargen mit korrekten Verbrauchsdaten sind von der Maßnahme nicht betroffen, wie Interfood mitteilt.

Rückgabemöglichkeiten

Verbraucher, die bereits im Besitz des betroffenen Lachsprodukts sind, können dieses in allen Spar-, Eurospar-, Interspar- und Maximarkt-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbeleg vollständig erstattet.

Die Handelsketten stehen für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Konsumenten werden eindringlich darauf hingewiesen, das Produkt nach Überschreitung des tatsächlichen Haltbarkeitsdatums nicht mehr zu konsumieren.