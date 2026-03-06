„Leg das Mikrofon weg!“ – 100.000 Fans fürchten Weltuntergang

Wenn ein Popsong zur Naturkatastrophe führt – zumindest laut 100.000 Fans, die jetzt drastische Maßnahmen fordern.

Eine Facebook-Gruppe mit mehr als 100.000 Mitgliedern hat die serbische Sängerin Tea Tairovic ins Visier genommen – und zwar auf eine Art, die weniger mit Musikkritik als mit kollektiver Weltuntergangsangst zu tun hat. In einem offenen Brief, der in der Gruppe kursiert und sich rasend schnell verbreitete, wenden sich Fans aus Kragujevac mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Künstlerin: Sie möge bitte aufhören zu singen – zum Wohle der Menschheit.

Prophezeiungen per Mikrofon

Der Hintergrund ist so absurd wie amüsant. Am 17. Mai 2023 veröffentlichte Tairovic das Lied „Izrael i Palestina“ – eine Ballade, die viele zunächst als romantische Trennungsmetapher lasen. Was folgte, war bekanntlich keine Liebeskrise, sondern eine der schwersten Eskalationen im Nahen Osten seit Jahrzehnten.

Nach dem Massaker in Gaza, dem mehr als 11.000 Menschen zum Opfer fielen, entschied sich die Sängerin, den Titel kurzerhand in „Spanien und Argentinien“ umzubenennen – was die Fans nur bedingt beruhigte. Dann kam Dubai: Kaum hatte Tairovic ein Lied über Luxus und Wüstensand veröffentlicht, versanken die Emirate in historischen Überschwemmungen. Zufall? Ihre Anhänger sind sich da nicht mehr so sicher.

Der offene Brief, den die Gruppe verfasste, liest sich wie eine Mischung aus Fanpost und Notfallappell: „Stopp die Diskografie, rette die Menschheit! Liebe Tea, wir schreiben dir im Namen all jener, die regelmäßig die Nachrichten verfolgen, aber auch deinen YouTube-Kanal, denn wir haben eine erschreckende Regelmäßigkeit bemerkt. Deine Karriere ist nicht mehr nur eine Reihe von Hits – sie ist zu einem geopolitischen Horoskop geworden, das niemand bestellt hat. Wir bitten dich, wir flehen dich an: Leg das Mikrofon weg, solange wir noch ein Dach über dem Kopf haben!“

Weiter heißt es: „Zuerst hast du über Israel und Palästina gesungen. Wir dachten: schöne Metapher für eine Trennung. Aber du hast tatsächlich die Schlagzeilen aller Weltmedien angekündigt. Wir hatten den Refrain noch nicht gelernt, und dein Liebesdrama hatte sich bereits in Echtzeit in den Nahen Osten verlagert. Zufall? Vielleicht beim ersten Mal. Dann bist du zu Dubai übergegangen. Kaum hast du über Luxus und Sand gesungen, öffnete sich der Himmel über den Vereinigten Arabischen Emiraten – als hättest du persönlich die Sintflut inszeniert. Menschen schwammen durch Einkaufszentren, und wir haben verstanden: Du drehst keine Musikvideos, du beschwörst Naturkatastrophen herauf. Dubai trocknet noch immer, und wir zittern vor jeder deiner nächsten Strophen.“

Balkan in Flammen

Besonders nervös macht die Verfasser des Briefes jedoch ein älterer Song: „Was uns am meisten Angst macht, ist dein alter ‚Schwur‘: ‚Soll heute Nacht der Balkan brennen.‘ Tea, Liebes, wir haben diese Zeile jahrelang benutzt, um den dritten Liter Weißwein und das zerbrochene Glas zu rechtfertigen. Aber angesichts deiner aktuellen Hundert-Prozent-Trefferquote bei Prophezeiungen bricht uns jedes Mal kalter Schweiß aus, wenn wir diesen Einstieg hören. Wenn du sagst, dass es brennen wird, packen wir schon die Koffer und suchen nach Schutzbunkern.“

Am Ende des Schreibens unterbreiten die Fans der Sängerin konkrete Albumvorschläge für eine friedlichere Zukunft: „‚Schweizer Neutralität und stabile Zinsen!‘, ‚Weltfrieden und volle Kühlschränke!‘, ‚Billiges Benzin und kostenlose Parkplätze!‘ – Tea, du bist nicht nur eine Sängerin, du bist ein wandelndes CIA-Archiv. Deshalb bitten wir dich: Bevor du ein Lied über eine neue Stadt oder Region aufnimmst, konsultiere bitte den UN-Sicherheitsrat. Unsere Psyche – und auch der Planet – kann keinen weiteren Hit von dir verkraften. Mit Liebe und großer Angst, dein Publikum, das nur einen ruhigen Schlaf will.“

Tea Tairovic selbst hat sich zu der Aktion bislang nicht geäußert.