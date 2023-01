Mann kam mit einer Kettensäge in den Club und drohte dem DJ  

Ein wahres Drama spielte sich in einem Restaurant in der Stadt Daruvar im Norden Kroatiens ab.

Am 14. Jänner wurde nämlich in den Abendstunden die öffentliche Ordnung und Ruhe durch einen alkoholisierten 40-jährigen Mann gestört. Er ging mit einer Kettensäge in der Hand in einen Nachtclub und bedrohte den DJ, der die Menge unterhielt, schreibt die kroatische Zeitung Vecernji list, wie das Medium Blic berichtete.

Er stellte eine Kettensäge auf den Tresen und forderte den 23-jährigen DJ auf, die bestellten Songs zu spielen, sonst würde er den Tresen zerschlagen. Das Verhalten des 40-Jährigen beunruhigte die Menge, die die Polizei rief.

Beim Eintreffen der Polizei wurde der Mann festgenommen und seine Kettensäge beschlagnahmt. Anschließend wurde er in einem speziellen Polizeigebäude untergebracht, bis er wieder nüchtern war.