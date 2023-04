Mann packt während Stau Messer aus und schneidet kalte Platte auf

Auf der Autobahn entstand eine ungewöhnliche Szene: Ein junger Mann verteilte Schinken an Reisende im Stau.

Saverio Santarelli (25), frischgebackener Absolvent der internationalen Schule für italienische Küche in Parma, steckte auf dem Heimweg für einige Stunden im Stau fest, nachdem ein Lastwagen mit Zementblöcken umgekippt war und alle drei Fahrbahnspuren blockierte.

Nach den langen Stunden geduldigen Wartens stellte der junge Mann fest, dass kein Ende in Sicht war. Ein Schlüsselelement der italienischen Kultur ist es, darüber nachzudenken und sogar zu diskutieren, was man essen soll, also anstatt zu verzweifeln, holte Santarelli den Schinken aus dem Auto und legte ihn auf die Betonbrücke, die die Fahrspuren trennt.

Er holte auch ein Messer heraus und fing an, Schinkenscheiben zu schneiden, und verteilte sie an seine Mitreisenden, um sie aufzumuntern.

Sogar eine Schulklasse im Bus konnte Santareli mit Schinken versorgen.

Von dieser Erfahrung inspiriert, plant er nun, durch Italien zu reisen und Passanten mit Schinken zu verwöhnen, während er seine Erlebnisse auf seinen sozialen Kanälen teilt.

Die Geschichte von Santarellis freundlicher Geste verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und machte ihn in Italien berühmt.