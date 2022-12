Mann schlägt wild auf Ehefrau in Schönheitssalon ein (VIDEO)

Ein Video, das Medien zufolge in einem improvisierten Salon im Bezirk Kyoshi nahe der Hauptstadt Aschgabat in Turkmenistan gefilmt wurde, verstört die internationale Öffentlichkeit aktuell stark: es zeigt einen Mann, der seine Frau in einem Schönheitssalon schlägt.

Wie die “Daily Mail” berichtet, liegt der Grund für solchen Missbrauch von Frauen in den neuen Gesetzen des Landes, wonach Männer bestraft werden, deren Ehefrauen sich bestimmten Schönheitsbehandlungen unterziehen – die Geldstrafe kann bis zu mehrere Monatsgehälter betragen.

Angeblich kommt der Besuch eines Schönheitssalons in Turkmenistan einem Verbrechen gleich: Kosmetikerinnen verrichten ihre Arbeit illegal und an versteckten Orten, es drohen sogar Gefängnisstrafen. Übliche Behandlungen wie Färben, Schneiden, Maniküre und falsche Wimpern sind tabu geworden. Frauen werden derzeit unter Druck gesetzt, die traditionelle turmekische Kleidung zu tragen, zusätzlich wurde ein Verbot von Push-Up-BHs eingeführt.

Britische Medien berichten, dass die Polizei seit April dieses Jahres dutzende Frauen auf der Straße festgenommen hat, weil sie künstliche Nägel, Wimpern oder ähnliches Kosmetik trugen. Die Polizei hat auch die Befugnis Frauen zu verhaften, von denen sie glauben, dass sie Botox oder andere kosmetische Korrekturen gemacht haben.

Berichten zufolge führten die Behörden bei mehreren Gelegenheiten Razzien in Salons durch, bei denen einige Frauen festgenommen wurden, weil sie „zu aufreizend“ aussahen. Bußgelder für Frauen, die Salons besuchen, müssen von ihren Ehemännern und Vätern in Höhe von mehreren Monatsgehältern bezahlt werden.

Der aggressive Ehemann aus dem Video stürmte wütend und aufgebracht in den Salon und schrie auf seine verängstigte Frau: „Weißt du, wie lange wir nach dir suchen? Du kannst nicht einfach herumlaufen …“ Er stieß sie zuerst und ging, kehrte aber bald zurück und griff sie heftig an, trat sie und schlug sie am ganzen Körper. Die anderen Frauen im Salon, Arbeiterinnen und Kundinnen, waren zu verängstigt, um der armen Frau zu helfen.