Mann tötet acht Verwandte beim Abendessen – Vier Kinder unter den Opfern

Ein Familienessen, ein Brandinferno, acht Tote – darunter vier Kinder. Montana erlebt sein dunklstes Wochenende seit Jahren.

In Billings, Montana, hat sich ein Familiendrama ereignet, das acht Menschen das Leben kostete – darunter vier Kinder. Ein 44-jähriger Mann eröffnete das Feuer, als sich seine Verwandten an einem Sonntagabend zum gemeinsamen Familienessen versammelt hatten. Nur wenige Wochen zuvor hatten ihn seine Eltern aufgefordert, aus ihrem Haus auszuziehen – wie ein Familienmitglied gegenüber der Nachrichtenagentur AP schilderte.

Als Polizeibeamte am Sonntagabend zum Haus ausrückten, hörten sie noch Schüsse aus dem hinteren Bereich des Gebäudes – kurz darauf stand das Haus lichterloh in Flammen. Wie die Ermittler am Dienstag bestätigten, kamen acht Menschen ums Leben, darunter vier Kinder. Der Täter erschoss sich selbst und erlag später seinen Verletzungen.

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Die Aufklärung der Tat gestaltet sich schwierig: Das Feuer hat das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt, und statische Bedenken erschweren die Untersuchung des Tatorts, wie Polizeisprecher Jeff Stovall erklärte. Brad Ireland, dessen Ex-Frau und zwei Kinder zu den Opfern zählen, identifizierte den Schützen als Alan Smith. Dessen Eltern – ebenfalls unter den Getöteten – hatten ihn kurz zuvor gebeten, die gemeinsame Wohnung zu verlassen.

Am Sonntagabend kehrte Smith dennoch zurück und schoss auf seine Großmutter, seine Eltern, seine jüngere Schwester sowie die vier Kinder, bevor er das Haus in Brand setzte. Anschließend versuchte er zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei gestellt. Die Opfer entstammten vier Generationen einer Patchwork-Familie – von einer über 90-jährigen Urgroßmutter im Rollstuhl bis zu einem siebenjährigen Mädchen.

Vier Generationen

Das berichtete Jennifer Mercer, eine Nachbarin und enge Freundin der Familie, die eine Online-Spendenaktion für Bestattungskosten organisiert hat. „Das eine, was wir wissen, ist, dass Charlotte die Heldin war“, sagte Mercer. „Charlotte hat den Notruf gewählt und versucht, ihre Familie zu retten. Und das möchte die Familie auch öffentlich machen.“

Zu den Getöteten zählten Irelands Ex-Frau Megan Ghekiere sowie die gemeinsamen Kinder Owen Ireland, 13, und Chloe Ireland, 7. Ebenfalls ums Leben kamen Ghekieres zwei Stiefkinder aus ihrer zweiten Ehe: Landon Ghekiere, 15, und Charlotte Ghekiere, 12. Megans zweiter Ehemann, Adam Ghekiere, der am Flughafen Billings arbeitet, hörte über Funk von einem aktiven Schusswaffeneinsatz. Nachdem er vergeblich versucht hatte, jedes Familienmitglied zu erreichen, raste er quer durch die Stadt zum Haus der Smiths.

Die Familie Smith stammte ursprünglich aus dem Großraum Seattle. Megan Ghekiere war nach ihrer Scheidung vor sechs Jahren mit den Kindern nach Montana gezogen, wo sie Adam Ghekiere kennenlernte. Ihre Eltern Dana und Barb Smith folgten ihr bald darauf und kauften ein Haus in Billings in ihrer Nähe.

Danas betagte Mutter Evelyn Smith lebte in einer nahegelegenen Seniorenresidenz. Alan Smith zog ebenfalls zu seinen Eltern nach Montana und blieb jahrelang bei ihnen – bis er vor etwa zwei Wochen aufgefordert wurde, auszuziehen. Am Sonntagabend kehrte er unangekündigt zurück, als sich die Familie zum wöchentlichen Essen zusammengefunden hatte. „Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass meine Kinder dort sind“, sagte Adam Ghekiere über seinen Schwager. „Monster reicht nicht einmal aus, um zu beschreiben, was er getan hat.“

Warnsignale ignoriert

„Es gab viele Warnsignale, und viele Menschen haben sich geäußert“, sagte Ireland, der in Arizona lebt. „Niemand hat zugehört.“ Smith sei ein Einzelgänger gewesen, der die meiste Zeit in seinem Zimmer am Computer verbracht habe. Smith hatte die Eastern Washington University besucht, jedoch nie dauerhaft Fuß im Berufsleben fassen können. Eine Überprüfung der Strafregister in Montana und Washington ergab keinerlei Hinweise auf frühere Verhaftungen oder Anklagen.

Freunde der Opfer haben zwei Spendenaktionen auf GoFundMe eingerichtet, um Adam Ghekiere und seine Ex-Frau Erica Schneider zu unterstützen. „Ich höre immer wieder ihren Satz“, sagte Ghekiere. „Wenn ich ihr sagte ‚Ich liebe dich‘, antwortete sie stets ‚Ich liebe dich mehr‘.“

Die Tat in Montana ist laut einer gemeinsamen Datenbank von AP, USA Today und der Northeastern University der 22. Massenmord in den USA in diesem Jahr. Fünfzehn davon hatten ihren Ursprung in häuslichen Konflikten – ein überdurchschnittlich hoher Anteil, wie Kriminologe James Alan Fox von der Northeastern University erläuterte, der die Datenbank betreut. Damit ist die Schießerei in Billings die tödlichste in den USA seit April, als ein Vater in Louisiana acht Kinder – darunter sieben seiner eigenen – tötete und zwei Frauen anschoss.

Die Feuerwehr kämpfte bis etwa ein Uhr früh gegen die Flammen, wie Feuerwehrchef Matt Hoppel mitteilte. Das Haus liegt in einer Siedlung außerhalb der Stadtgrenzen von Billings, wo keine Hydranten vorgeschrieben sind.

Da die Löscharbeiten erst beginnen konnten, nachdem der Tatort gesichert war, hatte das Feuer genug Zeit, das Gebäude vollständig zu zerstören.