Marko Arnautovic hat Crvena Zvezda enttäuscht!

Mit 36 Jahren zieht es den Wiener Stürmerstar in die Türkei. Nach Stationen in Italien, England und China lockt nun Antalyaspor mit einem finanziell attraktiven Angebot.

Marko Arnautovic steht vor einem Wechsel in die Türkei. Der österreichische Nationalspieler hat sich für ein finanziell lukratives Angebot von Antalyaspor entschieden. Die Verhandlungen mit dem türkischen Klub wurden nach Gesprächen mit Trainer Emre Belezoglu intensiviert, wobei die Verantwortlichen nun auf einen schnellen Abschluss drängen – auch um einer möglichen Konkurrenz aus Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten zuvorzukommen.

Der mittlerweile 36-jährige Wiener, der in seiner Heimatstadt nur in den Nachwuchsabteilungen der Traditionsvereine Austria und Rapid aktiv war, ehe er 2007 beim niederländischen FC Twente seinen Durchbruch als Profi schaffte, entschied sich offenbar für das wirtschaftlich attraktivste Angebot.

Internationale Karriere

Seine Karriere führte den Offensivspieler nach einer Leihe zu Inter Mailand (2009/2010) für drei Spielzeiten zu Werder Bremen und anschließend für vier Jahre zu Stoke City in die Premier League. Nach einem zweijährigen Engagement bei West Ham folgte 2019 der lukrative Wechsel nach China zu Shanghai. 2021 kehrte Arnautovic nach Europa zurück und überzeugte beim FC Bologna mit 25 Treffern in 58 Partien, was ihm die Rückkehr zu Inter Mailand einbrachte.

Sein aktueller Vertrag bei Inter läuft im Juni 2025 aus, wobei der Verein bereits offiziell bestätigt hat, dass keine Verlängerung angestrebt wird. Die „Nerazzurri“ planen einen personellen Umbruch in der Offensive und werden neben Arnautović auch Joaquin Correa ziehen lassen, um Platz für jüngere Spieler zu schaffen. In der vergangenen Saison spielte der Österreicher bei Inter nur noch eine untergeordnete Rolle.

Erfolge und Zukunft

In seiner Trophäensammlung findet sich lediglich Silberware aus seiner Zeit bei Inter Mailand, darunter der Champions-League-Triumph 2010. Für das österreichische Nationalteam lief der Stürmer bislang 125 Mal auf und erzielte dabei 41 Tore. Trotz anhaltender Spekulationen über einen möglichen Karriereausklang bei Rapid Wien wird es keine Rückkehr in seine Geburtsstadt geben. Sein Landsmann Aleksandar Dragovic kommentierte dies mit den Worten: „Arnautovic hat den falschen Verein gewählt“.

Auch die Hoffnungen von Roter Stern Belgrad, den Routinier für das Stadion „Rajko Mitic“ zu gewinnen, dürften sich damit zerschlagen haben. Arnautović selbst hat seinen Abschied von Inter bereits öffentlich bestätigt und sich optimistisch über die Zukunft seines bisherigen Teams geäußert, dem er für die kommende Saison viel Erfolg wünschte.