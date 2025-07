Neuer Service: Post weitet Zustellung aus

Pakete bald auch sonntags in Graz: Die Post erweitert ihr Zustellnetz und sucht bereits Personal für den neuen Service ab Juli 2025.

Die Österreichische Post AG erweitert ihr Sonntagszustellungsangebot schrittweise auf weitere Städte. Nachdem der Service bereits seit Herbst 2024 in Wien und seit Ende Juni 2025 in Linz verfügbar ist, folgt ab 20. Juli 2025 auch Graz als dritte Stadt im Sonntagszustellungsnetz des Logistikunternehmens.

Grazer Expansion

Für die Umsetzung in der steirischen Landeshauptstadt setzt die Post auf eigene Mitarbeiter und sucht derzeit zusätzliches Zustellpersonal für die Paket-Zustellbasis in Kalsdorf bei Graz. Wie die Post in einer Presseaussendung am Mittwoch mitteilte, richtet sich das Angebot gezielt an Versandkunden, die für die Sonntagszustellung einen entsprechenden Aufpreis entrichten.

Der reguläre Paketzustelldienst von Montag bis Samstag bleibt von dieser Erweiterung unberührt und wird wie gewohnt fortgeführt.