Mehr als eine halbe Million arbeitet für weniger als 2.000 Euro

Etwa jeder siebte Vollzeitbeschäftigte in Österreich verdient weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. Dies bedeutet, dass 625.000 Arbeitnehmer in diese Einkommenskategorie fallen, heißt es in der Erklärung des Momentum Institut, wie von Kroativ berichtet.

Menschen des schwächeren Geschlechts sind besonders vom niedrigeren Gehalt betroffen.

Denn statistischen Daten zufolge verdient derzeit jede fünfte berufstätige Frau (19%) und nur jeder neunte Mann (11%) weniger als 2.000 Euro im Monat. Vier von zehn Betroffenen arbeiten in Teilzeit, sechs von zehn in Vollzeit.

Unter den Geringbezahlten sind am häufigsten Verkäufer, Köche, Kellner, Friseure und Reinigungskräfte. Gerade in diesen Sektoren werde häufig Personal gesucht, und ein höherer tariflicher Mindestlohn würde diese Sektoren attraktiver machen, schreibt Jakob Sturn, Ökonom am Momentum Institut.