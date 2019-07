„Mein Papa ist Gold wert“: 3 der besten Väter Wiens!

Teile diesen Beitrag:







Jeder Mann kann Vater werden, aber nur wenige können als Papa bezeichnet werden! Anlässlich des Vatertags riefen wir unsere Community dazu auf, die besten Papas der Stadt zu küren. Drei von ihnen möchten wir euch hiermit vorstellen.

Kadić Fuad

Was für ein glückliches Leben in Österreich am wichtigsten ist, ist eine feste familiäre Bindung. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und vier Enkelkinder. Vater zu sein ist eine enorme Verpflichtung. Als Elternteil ist man von Anfang bis Ende für seine Kinder da. Ich lebe für sie, arbeite für sie und würde mein Leben für sie geben. Solange man jung ist, schenkt man seine ganze Liebe der Ehefrau. Aber sobald Kinder kommen, überträgt man die Liebe auf sie. Das Elternglück lässt sich mit nichts vergleichen.

„Im Leben ist eine feste familiäre Bindung das Wichtigste. Das Elternglück lässt sich mit nichts vergleichen.“

Lesen Sie auch: Dieses Getränk lässt deine Brust schrumpfen! Laut einer schwedischen Studie lassen bereits drei Tassen Kaffee am Tag deine Brust schrumpfen. Wir sind schockiert

Mein Vater ist der Beste, weil:

er im Leben viel mit mir und meinem Bruder durchgemacht hat. Er hat uns bedingungslos unterstützt, sowohl während des Krieges als auch bei unseren privaten Problemen. Er ist immer für uns da und hat noch niemals nein gesagt. 2015 hatte mein Vater einen Unfall. Ich war in der Arbeit, als sie mir mitteilten, dass er vom Dach gefallen war. Ich war, gelinde gesagt, im Schock, aber ich konnte meinen Arbeitsplatz nicht verlassen, denn es gab niemanden, der mich ablösen konnte. Da das Geschäft, in dem ich arbeitete, in der Nähe seines Arbeitsplatzes lag, konnte ich den Hubschrauber sehen, der sich in die Luft erhob und zum Krankenhaus flog. Ich kann Ihnen dieses schreckliche Gefühl, bevor ich ihn gesehen habe und feststellte, dass er gesund werden würde, nicht beschreiben. Erst wenn etwas so Schreckliches geschieht, werden wir uns der Liebe zu einer Person bewusst.

Durch die Nachricht von Fuads Tochter unter unserem Facebook-Aufruf sicherte sie ihrem Vater nicht nur einen Platz in unserer Liste der besten Papas der Stadt, sondern auch ein komplettes Outfit vom neuen Denimshop „The Budims“ im Wert von insgesamt 250 Euro und ein Mental- und Performance Coaching von „Psyonfield„.

The Budims

Raimundhof, Mariahilferstraße 45/Top 15

1060 Wien

Auf der nächsten Seite geht es weiter…