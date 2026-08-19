Ein breites Lächeln nach dem Sommerurlaub – und alle wissen Bescheid. Gesundheitstourismus ist älter als das Internet.

Wer in einer Familie aufgewachsen ist, in der Sommerurlaub und Zahnarzttermin gelegentlich zusammenfielen, kennt dieses Bild: Ein Onkel kehrt im August von der Adria zurück, sitzt beim Kaffee mit einem Lächeln, das irgendwie breiter wirkt als sonst – und irgendwann fragt jemand am Tisch, ob er wieder beim Zahnarzt war. War er. Natürlich war er.

Was heute als Gesundheitstourismus bezeichnet wird, ist in Wahrheit eine Familientradition mit modernerer Infrastruktur – entstanden aus einem Grundprinzip, das sich über Generationen gehalten hat: Man lässt Dinge dort erledigen, wo man ohnehin jemanden kennt. Die Idee, für medizinische Versorgung zu verreisen, ist dabei alles andere als eine Erfindung unserer Zeit.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Alte Reiserouten

Bereits im 19. Jahrhundert verordneten Wiener Ärzte ihren wohlhabenden Patienten Aufenthalte an der Küste. Opatija wurde 1889 offiziell zum ersten Kurort an der österreichischen Riviera erklärt. Die Südbahngesellschaft errichtete Hotels, die Patienten reisten mit dem Zug an, und die häufigste Diagnose lautete schlicht: schlechte Stadtluft. Wer an der Leber litt, fuhr nach Karlsbad und trank dort wochenlang Heilwasser aus einem Porzellanschnabel.

Ein Blick auf die heutigen Reiserouten zeigt ein vertrautes Muster. Für Zahnbehandlungen geht es nach Kroatien oder Ungarn – in Sopron, direkt an der österreichisch-ungarischen Grenze, gibt es mehr Zahnarztpraxen als in mancher deutschen Großstadt. Für Augenoperationen wählen viele Tschechien. Und wer eine Haartransplantation in der Türkei sucht, findet dort Kliniken, die ihre Patienten bereits am Flughafen in Empfang nehmen.

Vertrautes Netzwerk

Die Wahl fällt auf eine bestimmte Klinik, weil der Schwager dort war. Weil die Nachbarin aus dem dritten Stock danach monatelang von nichts anderem gesprochen hat. Weil der behandelnde Arzt der Sohn von jemandem ist, den der Vater noch aus der Schulzeit kennt. Dieses Geflecht aus Verwandten, Arbeitskollegen und Gemeindebekanntschaften funktioniert als Bewertungssystem, das älter ist als jede Onlineplattform und in vielen Familien deutlich mehr Gewicht hat als anonyme Rezensionen.

Der Vorteil: Niemand wird dafür bezahlt. Der Nachteil: Eine einzige positive Erfahrung aus dem Jahr 2014 gilt bis heute als verlässlicher Beweis – auch wenn sich die Praxis seither personell vollständig verändert hat.

Wer in Deutschland aufgewachsen ist, füllt Formulare auf Deutsch aus, streitet auf Deutsch und rechnet auf Deutsch. Schmerz aber lässt sich in einer anderen Sprache manchmal präziser beschreiben. „Es zieht“ ist eben nicht dasselbe wie „probada“. Gerade die erste Generation kennt dieses Gefühl: im Behandlungsstuhl zu sitzen und nach einem Wort zu suchen, das man eigentlich seit Jahrzehnten beherrscht.

Genau deshalb fahren manche auch dann noch, wenn der Preisunterschied längst geringer geworden ist. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil sich dort sagen lässt, wo genau es wehtut – ohne dass es umständlich wird.

Was man vor der Reise wissen sollte

Die pragmatische Seite wird dabei oft übersehen: Für in Österreich krankenversicherte Personen ist bei geplanter medizinischer Behandlung in einem anderen EU/EWR-Staat für bestimmte Behandlungen vor Antritt der Reise eine vorherige Genehmigung durch den zuständigen österreichischen Krankenversicherungsträger erforderlich – ohne erteilte oder beantragte Genehmigung besteht nach Angaben der österreichischen Kontaktstelle für Patientenmobilität und des EU-Gesundheitsportals kein Anspruch auf Kostenerstattung für diese geplanten Auslandsbehandlungen.

Wer sich im Ausland behandeln lässt, sollte außerdem wissen: Die Höhe der Erstattung orientiert sich an dem Betrag, der für eine vergleichbare Behandlung in Österreich angefallen wäre. Nach österreichischem Recht und der Umsetzung der EU-Patientenmobilitätsrichtlinie werden bei geplanter Behandlung im EU/EWR-Ausland höchstens die tatsächlich angefallenen Kosten erstattet, und zwar nur für Gesundheitsleistungen, auf die nach österreichischen Rechtsvorschriften ein Anspruch besteht.

Der Onkel hatte im Kern also recht. Er hat nur, wie das bei Onkeln üblich ist, die halbe Geschichte für sich behalten: dass er zweimal fahren musste, dass der zweite Termin im November lag, als in Makarska niemand mehr Eis verkauft, und dass er am Zoll erklären durfte, warum ein Röntgenbild seines eigenen Kiefers im Handschuhfach liegt.