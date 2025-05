Mit unbekanntem Ziel“: Rätseln über Trumps Teilnahme an Friedensgipfel

Istanbul wird zum diplomatischen Brennpunkt: Während sich Russland, die Ukraine und die Türkei zu Gesprächen treffen, bleibt die Teilnahme hochrangiger Staatschefs ungewiss.

In Istanbul bahnt sich für Freitag eine Serie trilateraler Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und der Türkei an. Das türkische Außenministerium bestätigte am Donnerstagabend nach einem Treffen zwischen Außenminister Hakan Fidan und der russischen Delegation: „Morgen wird es eine Reihe von Treffen in unterschiedlichen Formaten geben.“

Der US-Präsident hatte während seiner aktuellen Reise durch die Golf-Region offenbar einen möglichen Abstecher nach Istanbul in Betracht gezogen, wo direkte Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Vertretern stattfinden sollen. Mittlerweile verdichten sich jedoch die Anzeichen, dass weder der ukrainische noch der russische Staatschef persönlich in der türkischen Metropole am Bosporus erscheinen werden. Damit schwindet auch die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme Trumps an den Gesprächen.

⇢ Friedensgespräche: Selenskyj allein in Istanbul, Putin und Trump sagen ab



Trumps Reisepläne

Donald Trump geht derzeit davon aus, am Freitag von seiner Golfstaaten-Reise nach Washington zurückzukehren. Allerdings deutete er an, dass kurzfristige Planänderungen nicht ausgeschlossen sind. Bei seinem Besuch in Abu Dhabi erklärte Trump: „Wir reisen morgen ab, wie Sie wissen. Fast mit unbekanntem Ziel – denn es werden Anrufe kommen: ‚Könnten Sie hier sein? Könnten Sie dort sein?'“

Aber wahrscheinlich kehren wir morgen nach Washington, D.C. zurück.

Offene Gesprächsbereitschaft

Erst am Donnerstag hatte Trump seine Bereitschaft signalisiert, nach Istanbul zu reisen, um an den Verhandlungen zum Russland-Ukraine-Konflikt teilzunehmen. Seine Ankündigung folgte auf die Initiative von Russlands Präsident Wladimir Putin, der unerwartet direkte Friedensgespräche mit der Ukraine „ohne Vorbedingungen“ in Istanbul angeboten hatte.

⇢ Trump: „Warum sollte Putin kommen, wenn ich nicht komme?



Putins Vorstoß kam als Reaktion auf ein ukrainisches Ultimatum zu einer Waffenruhe. Der Kremlchef kündigte ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an, ging jedoch nicht direkt auf die von Präsident Selenskyj mit westlicher Unterstützung geforderte 30-tägige Waffenruhe ein. Derzeit ist unklar, welche hochrangigen Vertreter der beteiligten Länder tatsächlich an den Gesprächen teilnehmen werden.

⇢ „Nur mit Putin persönlich“ – Selenskyj will direkte Verhandlungen