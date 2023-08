Model Aliza Jane’s Schock Enthüllung: Nacht mit sieben Spielern des NBA-Teams!

Die 25-jährige Aliza Jane, ein erfolgreiches Model aus Las Vegas, hat in einem Podcast eine pikante Enthüllung gemacht, die sie ins Rampenlicht der Medien katapultierte. Sie behauptete, eine skandalöse Nacht mit sieben Spielern des NBA-Teams Phoenix Suns verbracht zu haben. Dieses Ereignis fand offenbar an ihrem Geburtstag statt, der auf das Memorial-Day-Wochenende fiel.

„Es war an meinem Geburtstag, mein Geburtstag ist am Memorial-Day-Wochenende. Ich hatte mit einem aus dem Team geschlafen – und plötzlich waren sie alle im Hotelzimmer. Sie standen alle um mich rum und ich wurde gef***“, erzählte Jane in dem Podcast.

Die Folgen dieser Nacht waren weitreichend. Jane behauptet, dass sie ein Kind aus dieser Begegnung hat. Die Identität des Vaters bleibt jedoch ein Geheimnis, das Jane bisher nicht gelüftet hat.

Die Offenbarung hat Jane nicht nur mediale Aufmerksamkeit, sondern auch finanziellen Gewinn gebracht. Ihr Instagram- und Only-Fans-Account verzeichneten einen enormen Anstieg an Followern. Jane nutzte die Situation aus und bot ein Video der besagten Nacht in Vegas für 100.000 Dollar zum Verkauf an.

Die Frage nach der Vaterschaft ihrer Tochter bleibt weiterhin unbeantwortet und hat zu einer Welle von Spekulationen geführt. Zahlreiche Nutzer haben in den Kommentaren ihres jüngsten Instagram-Posts versucht, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Jane hat jedoch bisher keine Antwort gegeben.