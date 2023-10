Mord-Alarm: FPÖ-Politiker soll Frau erschossen haben

Am Wochenende soll ein Politiker der FPÖ aus Niederösterreich eine Reitstallbesitzerin und AMS-Kursleiterin erschossen haben. Die leblose Körper der Frau wurde am Friedhof aufgefunden, und der Tatverdächtige wird derzeit von den Behörden gesucht.

Am Wochenende soll sich im Waldviertel in Niederösterreich der 22. mutmaßliche Frauenmord ereignet haben. Nur eine Woche nach der schrecklichen Bluttat in Straßhof wird ein FPÖ-Lokalpolitiker (Mitte 30) aus Niederösterreich beschuldigt, eine Reitstallbetreiberin und AMS-Kursleiterin (Ende 30) aus dem Bezirk Zwettl in Tschechien getötet zu haben.

Leiche am Friedhof gefunden

Die Polizei hält sich bezüglich des Tatablaufs bedeckt und verweist auf die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kremser. Zwischen dem Lokalpolitiker und der Reitstallbesitzerin soll es eine Affäre gegeben haben. Die Frau wurde ab Donnerstag vermisst. In der Nacht auf Montag wurde ihre Leiche auf einem Friedhof in Tschechien gefunden. Die Reitstallbesitzerin, die auch AMS-Kurse leitete, wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Ein möglicher Motiv könnte ein Beziehungsstreit sein. Die FPÖ plant am Nachmittag eine Stellungnahme zu den Ereignissen, betont jedoch, dass die mutmaßliche Tat nichts mit Politik zu tun habe und wahrscheinlich eine reine Beziehungstat sei.

Auto in Weinbergen

Daraufhin wurde intensiv nach dem dringend tatverdächtigen Liebhaber gesucht, einem Lokalpolitiker der FPÖ in Niederösterreich. Im Zuge der Fahndung wurde auch das Fahrzeug des Mannes in den Weinbergen von Langenlois (Bezirk Krems-Land) gefunden. Berichten zufolge befand sich in dem Auto auch ein Abschiedsbrief.

Trotzdem hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montagmorgen die Bevölkerung vor geplanten Wanderungen im Raum Langenlois-Schiltern gewarnt. Der Verdächtige wird als jemand mit dunkelblondem Haar beschrieben, etwa 1,70 Meter groß, und nach Polizeiangaben ist er mit einer Schusswaffe zu Fuß unterwegs. Die Warnung der Polizei bleibt solange aufrecht, bis die Leiche gefunden oder der Verdächtige festgenommen wird. Zeugen, die etwas beobachten, werden gebeten, sofort den Polizeinotruf 133 zu wählen.