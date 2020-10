Mordprozess: Frau vergiftet Arbeitskollegin

Weil in ihrer Firma Arbeitsstellen abgebaut werden, hat eine Italienerin beschlossen, ihre Arbeitskollegin loszuwerden.



Italien: Die Frau freundete sich mit dem Opfer an und brachte ihr jeden Morgen einen Cappuccino. Doch statt Milch und Zucker warf sie Schlaftabletten in die Tasse. Nach fast einem Jahr ging die Arbeitskollegin zu einem Arzt, da sie über Schläfrigkeit klagte und ihre Reaktionen langsamer wurden. Sie wurde oft krankgeschrieben, doch kein Arzt konnte eine Ursache für diese gesundheitlichen Probleme finden. Als die Frau dann längere Zeit zu Hause war bemerkte sie, dass es ihr immer besser ging. Sie begann ihren schlechten Zustand mit dem morgendlichen Kaffee in Verbindung zu bringen und bestellte diesen bei ihrer tatverdächtigen “Freundin” ab.

Als das Opfer am selben Tag mit dem Auto auf dem Nachhauseweg war, baute es einen Unfall. Die Ursache: Sie stand unter Drogeneinfluss. Die Frau versicherte der Polizei, kein Rauschmittel eingenommen zu haben und so führten alle Spuren zu ihrer Arbeitskollegin. Die Tatverdächtige wurde festgenommen und steht wegen Mordes vor Gericht.