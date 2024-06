Mordversuch: Einjährige in Katzenbox aus drittem Stock geworfen

Bei einem erschütternden Vorfall wurde ein 21 Monate altes Mädchen in einer Katzenbox aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in Berlin geworfen. Die Berliner Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Schockierende Entdeckung

Am frühen Montagnachmittag wurden Rettungskräfte alarmiert, nachdem ein Passant verdächtige Geräusche aus einer Tiertransportbox vernahm, die unter einem Balkon lag. Zu seinem Entsetzen entdeckte er darin ein weinendes Kleinkind.

Das Mädchen, das den elf Meter tiefen Fall aus dem dritten Stockwerk überlebte, wurde sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Ärzte stellen fest, dass, obwohl das Mädchen Glück im Unglück hatte und keine Lebensgefahr besteht. Es erlitt aber schwere Verletzungen, darunter mehrere Knochenbrüche an Armen und Beinen.

Weiteres Kind in Wohnung

Die Polizei konnte rasch ermitteln, aus welcher Wohnung das Mädchen geworfen wurde. Vor Ort stießen sie auf die Mutter des Kindes sowie ein weiteres Kind der Familie. Dieses wurde vorläufig in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die genauen Umstände, die zu dieser abscheulichen Tat geführt haben, sind noch unklar. Die Identität sowie weitere persönliche Informationen der Beteiligten gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preis.

Ermittlungen wegen versuchtem Mord

Anja Dierschke, Sprecherin der Berliner Polizei, bestätigte, dass die 3. Mordkommission mit den Untersuchungen beauftragt wurde. Details zu den Hintergründen der Tat wurden angesichts der laufenden Ermittlungen jedoch nicht bekannt gegeben.

Während kriminaltechnische Experten bis in die späten Abendstunden am Tatort Beweise sicherten, bleibt die Frage nach dem Warum vorerst unbeantwortet. Bis zum späten Montagabend war nicht zweifelsfrei geklärt, wer für die Tat verantwortlich ist – die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang.