Muggia unter Schock: Junge (9) kehrt nicht vom Mutter-Besuch zurück

Eine grausame Entdeckung erschüttert Italien: In Muggia fand ein Vater seinen neunjährigen Sohn nicht mehr lebend vor – die Mutter steht unter dringendem Tatverdacht.

In der italienischen Stadt Muggia kam es zu einer erschütternden Familientragödie. Ein neunjähriger Junge wurde von seiner eigenen Mutter getötet. Der Vater, bei dem das Kind lebte, alarmierte die Behörden, nachdem sein Sohn nach einem vereinbarten Besuch bei der Mutter nicht zurückgekehrt war.

Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten Polizeibeamte den leblosen Körper des Kindes im Badezimmer der mütterlichen Wohnung. Der Junge wies schwere Schnittverletzungen auf. Die 55-jährige Mutter, die sich selbst ebenfalls verletzt hatte, wurde umgehend in Gewahrsam genommen.

Psychische Vorgeschichte

Wie aus Medienkreisen verlautete, befand sich die Frau bereits vor der Tat in psychiatrischer Behandlung. Paolo Polidori, Bürgermeister von Muggia, bestätigte, dass die Familie unter Beobachtung des örtlichen Sozialdienstes stand. Er betonte jedoch, dass es keinerlei Anzeichen gegeben habe, “dass so etwas geschehen könnte”.

Der gewaltsame Tod des Neunjährigen hat landesweit für Bestürzung gesorgt und dominiert die Schlagzeilen italienischer Medien.