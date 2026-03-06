Muzaferija nach Sturz zurück – Super-G im Visier

Nur eine Woche nach einem Sturz steht Elvedina Muzaferija wieder am Start – mit klarem Kopf und einem konkreten Ziel vor Augen.

Sieben Tage nach einem Sturz beim Training in Andorra und der damit verbundenen Knöchelverletzung meldete sich Elvedina Muzaferija im Audi FIS Weltcup zurück. Die bosnisch-herzegowinische Skirennläuferin bestritt auf der Strecke „La Volta“ in Val di Fassa ihre erste Abfahrt nach der Verletzungspause – tags zuvor hatte sie dort bereits das offizielle Training absolviert. Aus Sicherheitsgründen hatte sie dieses jedoch in klassischer Ausrüstung bestritten, die keine Höchstgeschwindigkeit zulässt. Entsprechend trat sie auch beim Rennen selbst ohne Ergebnisanspruch an.

Pirovanos knapper Sieg

Mit der Startnummer 45 fuhr Muzaferija auf den 53. Platz und lag dabei 4,37 Sekunden hinter der Siegerin. Den Sieg in der Abfahrt sicherte sich Laura Pirovano mit dem denkbar knappsten Vorsprung – Emma Aicher folgte lediglich eine Hundertstelsekunde dahinter, die Amerikanerin Breezy Johnson komplettierte das Podium als Dritte. Das Rennen in Val di Fassa fungierte zugleich als Nachholung der ausgefallenen Abfahrt von Crans-Montana.

Super-G im Fokus

Der Weltcup-Kalender in Val di Fassa sieht für den Folgetag eine weitere Abfahrt vor – Muzaferija wird dabei jedoch nicht am Start stehen. Die Bosnierin hat bewusst entschieden, diesen Bewerb auszulassen und sich stattdessen gezielt auf den Super-G am Sonntag um 10:45 Uhr vorzubereiten. „Das gestrige Training und die heutige Abfahrt helfen mir, meinen Fokus vollständig zurückzugewinnen und für den Super-G am Sonntag bereit zu sein, der für mich in dieser Saison auch eine größere Bedeutung für das Ergebnis hat“, erklärte Muzaferija.