Nach Anzeige wegen Gewalt: Opfer landet selbst vor Gericht

Die Frau hatte sich am 25. Dezember 2024 an die Polizei gewandt und dort angegeben, über einen längeren Zeitraum von Herrn S. geschlagen worden zu sein. Zusätzlich habe er ihr mit der Veröffentlichung von Nacktfotos gedroht und ihr Mobiltelefon zerstört. Der Beschuldigte wurde daraufhin am 22. Jänner festgenommen.

Nur knapp eine Woche später erschien die Frau erneut bei der Polizei und widerrief ihre Aussage vollständig. Herr S. habe sie weder geschlagen noch mit der Veröffentlichung intimer Bilder gedroht oder ihr Telefon beschädigt.