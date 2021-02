Nach Corona-Erkrankung: Muttermilch wird plötzlich grün (FOTO)

Die Frau ist vor kurzem Mutter geworden und stillt ihr kleines Baby. Am Anfang der Erkrankung scheint noch alles in Ordnung zu sein, doch ein paar Tage später folgte der Schock: Die junge Frau bemerkt beim Stillen, dass ihre Muttermilch plötzlich grün ist.

Als sie die Milch abpumpte bemerkte die 23-Jährige die außergewöhnliche Farbe nicht. Als sie die gekühlte Milch aus dem Kühlschrank genommen habe, musste sie mit einem Schock die Farbveränderung feststellen: “Die Milch hatte fast einen neonfarbenen Schimmer”, sagt sie dem Magazin “The Sun”.

Anschließend suchte Anna eine Kinderärztin auf, die zu ihr meinte, dass die grüne Farbe von den Antikörpern stamme, die im Körper das Virus bekämpften. Bis auf die Farbe, ist die Milch in Ordnung. “Der Körper weiß, was er tut. Und wenn er etwas in der Muttermilch ändert, dann tut er das nur, weil der Körper es so braucht!”, begründet die Ärztin. Der Mutter wird empfohlen, das Baby weiterhin zu stillen, da sie somit ihre Tochter schützt, falls auch sie an dem Virus erkranke.

Farbänderung der Muttermilch-ist das gefährlich?

Eine Forscherin am Imperial College London, erwähnte gegenüber „The Sun“: „Wir wissen, dass Frauen, die sich mit dem Coronavirus anstecken, auch Antikörper bilden können. Diese werden im Körper gespeichert und gehen in 90 Prozent der Fälle auch in die Muttermilch über!” Einige Ursachen für die Milchverfärbung können unter anderem auch Lebensmittel Spinat oder bestimmte Medikamente sein. Mütter, die eine Verfärbung der Milch während des Stillens feststellen, sollten aber sicherheitshalber immer einen Arzt aufsuchen.

