Nach JJs Triumph: Städte-Kampf um ESC-Austragung entbrannt

Nach JJs Triumph beim Eurovision Song Contest buhlen österreichische Städte um die Austragung 2026. Wien positioniert sich selbstbewusst, doch auch andere Bewerber machen sich bereit.

Nach dem Triumph Österreichs beim 69. Eurovision Song Contest hat die Suche nach einem geeigneten Austragungsort für 2026 begonnen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte bereits an, dass sich die Bundeshauptstadt als Gastgeber bewerben wird. In einer Stellungnahme gegenüber dem ORF Wien gratulierte Ludwig dem Sieger JJ zum „beeindruckenden Erfolg“ und betonte dessen Verbindung zur Stadt: „Besonders freut mich, dass JJ an der städtischen Musik- und Kunstuniversität Wien klassischen Gesang studiert – ein schöner Beleg für die hohe Qualität unserer Kultur- und Ausbildungslandschaft.“

Der Wiener Bürgermeister bezeichnete den österreichischen Sieg als „großen Moment für unser Land“ und gleichzeitig als „wunderbare Chance für Wien“. Er verwies auf die Erfahrungen von 2015, als die Stadt nach Conchita Wursts Sieg das Musikevent ausrichtete und dabei „mit Professionalität, Gastfreundschaft und kultureller Strahlkraft“ überzeugte. Ludwig zeigte sich zuversichtlich: „Wien ist bereit, auch diesmal Bühne Europas zu sein.“

Weitere Bewerber

Trotz der Erfahrung Wiens, wo der Wettbewerb 2015 in der Stadthalle stattfand, könnten diesmal auch andere Städte zum Zug kommen. Neben der Bundeshauptstadt galten 2014 Graz und Innsbruck als aussichtsreiche Kandidaten. Innsbruck signalisierte am Sonntag bereits Interesse an einer Bewerbung, ebenso wie Oberwart im Burgenland und Wels in Oberösterreich.

Die Suche nach einem passenden Veranstaltungsort wird in den kommenden Tagen intensiviert, wie ORF-Generaldirektor Roland Weissmann ankündigte. Bei der Auswahl spielen mehrere Faktoren eine Rolle, darunter die Nähe zu einem Flughafen und eine ausreichend dimensionierte Eventhalle. Diese sollte „idealerweise“ großzügig bemessen sein, um nicht nur beim Finale selbst, sondern auch bei den Proben genügend Platz für die Fans zu bieten.

Hallen-Herausforderung

Wie aufwendig der Bewerbungsprozess für potenzielle Austragungsstätten ausfallen wird, bleibt abzuwarten. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz dämpfte allzu hochfliegende Erwartungen: „In den vergangenen Jahren sind keine großen Hallen in Österreich gebaut worden, die den ESC beheimaten könnten. Aber ich möchte jetzt in der Stunde Null niemanden abhalten, eine gute Idee zu haben und sich an uns zu wenden.“

Ein Blick auf die infrastrukturellen Gegebenheiten zeigt die unterschiedlichen Voraussetzungen der Bewerberstädte. Die Wiener Stadthalle bietet mit rund 16.000 Plätzen die größte Kapazität aller potenziellen Austragungsorte und hat mit der ESC-Ausrichtung 2015 bereits bewiesen, dass sie den Anforderungen gewachsen ist. Mit einer direkten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und nur 25 Minuten Fahrtzeit vom internationalen Flughafen liegt die Halle zudem logistisch günstig. Wien kann außerdem mit über 70.000 Hotelbetten in allen Preiskategorien punkten.

Die Olympiahalle in Innsbruck verfügt hingegen über maximal 10.000 Plätze und deutlich weniger Übernachtungsmöglichkeiten, bietet aber kurze Wege innerhalb der Stadt und eine zentrale Lage in Westösterreich. Die Bewerber Wels und Oberwart fallen mit ihren modernen, aber mit 7.000 bzw. 5.000 Plätzen vergleichsweise kleinen Veranstaltungshallen klar hinter den internationalen Ansprüchen eines Eurovision Song Contest zurück. Auch die begrenzte Anzahl an Unterkünften könnte dort zu einer Herausforderung werden.