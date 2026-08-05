Nach Starkregen: Mure schneidet Dorf von Außenwelt ab

Zwei Meter Geröll, abgeschnittene Haushalte, eine Almhütte ohne Ausweg – eine Nacht in Salzburg verläuft dramatisch.

Heftiger Starkregen hat am Dienstagabend in der Lungauer Gemeinde Muhr mehrere Muren ausgelöst. Eine Zufahrtsstraße wurde dabei unter bis zu zwei Meter hohem Geröll begraben. Noch am Mittwochmorgen saßen mehrere Einheimische sowie Gäste einer Almhütte im Tal fest.

„Die Zufahrtsstraße nach Hintermuhr wurde im Bereich des Stausees komplett verschüttet“, sagt Lungaus Feuerwehrsprecher Thomas Keidel auf „Krone“-Anfrage.

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Feuerwehr im Einsatz

Kurz nach 18 Uhr rückten 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Muhr zum Einsatz aus. „Anfangs wusste niemand, ob nicht vielleicht ein Auto verschüttet wurde“, so Keidel. Noch an der Einsatzstelle konnte die Feuerwehr rasch Entwarnung geben: Unter den Geröllmassen befanden sich keine Fahrzeuge.

Auch Verletzte waren nach ersten Erkenntnissen nicht zu verzeichnen. Dennoch blieben am Mittwochmorgen mehrere Haushalte sowie eine Almhütte von der Außenwelt abgeschnitten. „Gestern sind die Menschen nicht mehr aus dem Tal hinausgekommen“, sagt Keidel.

Schwierige Räumungsarbeiten

Bereits am Abend begannen die Gemeinde und die Bezirkshauptmannschaft Tamsweg gemeinsam mit den ersten Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr übernahm dabei unter anderem die Ausleuchtung der Einsatzstelle für ein Baggerunternehmen. Die Bedingungen waren dabei alles andere als einfach: „Es hat extrem geregnet und ist dann auch rasch finster geworden“, erzählt Keidel.

Gleichzeitig verweist er auf eine besorgniserregende Entwicklung: „Die Wassermassen, die in kurzer Zeit heruntergekommen sind, kann der Boden nicht mehr aufnehmen. Was nicht niet- und nagelfest ist, wird dann von den Bergen hinunter mitgenommen.“

Wann genau die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann und wie lange die Räumungsarbeiten noch andauern, stand zunächst nicht fest.

Unter normalen Umständen sei jedoch damit zu rechnen, dass die Arbeiten noch im Laufe des Tages abgeschlossen werden können.