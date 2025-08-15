Nächtlicher Spuk: Warum Schlafwandler in tödliche Gefahr geraten

**Mit wachem Körper und schlafendem Bewusstsein bewegen sie sich durch die Nacht – Schlafwandler leben in zwei Welten gleichzeitig und begeben sich dabei in unterschätzte Gefahren.**

Etwa jedes fünfte Kind schlafwandelt – ein Phänomen, das harmlos erscheint, aber tückische Risiken birgt. Die nächtlichen Wanderungen treten typischerweise in der ersten Schlafhälfte während der Tiefschlafphase auf und verschwinden meist bis zum 18. Lebensjahr.

Während die Störung selbst weder Gedächtnis noch Lebensdauer beeinträchtigt, liegt die eigentliche Gefahr in der ungewöhnlichen Kombination aus motorischen Fähigkeiten bei gleichzeitig eingeschränktem Bewusstsein. Betroffene können komplexe Handlungen ausführen – vom einfachen Umhergehen bis hin zur Bedienung von Maschinen oder sogar zum Autofahren. In seltenen, aber dokumentierten Extremfällen kam es sogar zu unbewussten kriminellen Handlungen oder Selbst- und Fremdgefährdung.

Geteiltes Gehirn

Die Wissenschaft hat mit einer bahnbrechenden Erkenntnis aufgeräumt: Das Gehirn schläft nicht als Ganzes. Untersuchungen mit Tiefenelektroden zeigten, dass während des Schlafwandelns einige Hirnareale – jene für Denken und Bewusstsein – tief schlafen, während andere – zuständig für Bewegung und motorische Abläufe – hellwach sind. Diese Entdeckung widerlegte die jahrhundertealte Vorstellung vom Schlaf als Entweder-oder-Zustand.

Ein besonders faszinierendes Paradoxon: Schlafwandler sind kaum weckbar, obwohl Teile ihres Gehirns hochaktiv sind. Kinder reagieren während einer Episode praktisch gar nicht auf Weckversuche. Eine weitere Eigenheit: Schlafwandler werden vom Licht angezogen. Besonders bei Kindern, die in oberen Stockwerken schlafen, erhöht dies die Sturzgefahr erheblich.

Diagnose und Behandlung

Für die Diagnose gilt die Polisomnographie – das nächtliche Aufzeichnen von Hirnwellen, Atmung und Herzschlag – als zuverlässigste Methode. Aufgrund der Komplexität und hohen Kosten wird sie in der Praxis jedoch selten angewendet. Stattdessen empfehlen Ärzte häufiger das Führen eines Schlaftagebuchs oder Videoaufnahmen der Episoden, um Schweregrad und Häufigkeit der Störung zu bewerten.

Die gute Nachricht für betroffene Familien: Schlafwandeln bei Kindern hört meist von selbst auf, noch vor der Adoleszenz. Eine medikamentöse Behandlung ist normalerweise nicht erforderlich, außer bei wiederholten Verletzungen oder stark ausgeprägten Störungen.

Schutzmaßnahmen

Für den Schutz von Betroffenen empfehlen Experten mehrere Maßnahmen: Auslöser wie Schlafmangel, Alkohol oder hohen Stress vermeiden, das Schlafumfeld sichern und gefährliche Gegenstände entfernen. Schlafwandelnde Kinder sollten möglichst im Erdgeschoss oder im unteren Bett schlafen. Ein gedämpftes Licht im Flur oder Bad kann helfen, da Betroffene sich zum Licht hinbewegen. Bei Episoden sollte man die Person behutsam begleiten, bis sie wieder einschläft – nicht abrupt wecken.

Besonders wichtig ist ein regelmäßiger Schlafrhythmus und die Vermeidung von psychoaktiven Substanzen. Diese einfachen Maßnahmen können die Häufigkeit der Episoden bereits deutlich reduzieren. Von medikamentösen Therapien raten Fachleute eher ab. Stattdessen empfiehlt sich bei Kindern die Konsultation eines Kinderpsychologen, um die psychomotorische Entwicklung zu begleiten.

Schlafstörungen allgemein können weitreichende Folgen haben – nicht nur für die Betroffenen selbst. Übermüdung am Steuer führt immer wieder zu schweren Unfällen, wie der Fall eines Basketballspielers zeigt, der einschlief und in eine Menschenmenge fuhr.

Auch das unbewusste Abkommen von der Fahrbahn in den Morgenstunden kann auf unbehandelte Schlafprobleme zurückzuführen sein.