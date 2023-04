Geheimdokumente enthüllen pikante Details über Ukraine

Ein Mitarbeiter der Nationalgarde der Luftstreitkräfte wurde vom FBI wegen des Lecks vertraulicher Dokumente verhaftet, die Washington vor seinen Verbündeten weltweit blamiert haben. Das Pentagon nannte das Leck absichtlich und kriminell.



Einige der sensibelsten Dokumente betreffen angeblich die Stärken und Schwächen der ukrainischen Armee sowie Informationen über amerikanische Verbündete wie Israel, Südkorea und die Türkei. Der Verdächtige in dem Fall des Informationslecks, das die USA und ihre Verbündeten verunsichert hat, wurde als 21-jähriger Jack Douglas Teixeira, ein Mitglied der Nationalgarde der Luftstreitkräfte, benannt, der nun wegen Spionageanklagen nach dem US-Gesetz angeklagt wird.

Laut BBC war er in einem Chatroom namens „Thug Shaker Central“ auf Discord – einer sozialen Plattform, die bei Spielern beliebt ist – angeblich unter dem Spitznamen „OG“ bekannt. Er war aktiv in einer privaten Online-Gruppe, in der über Videospiele, Gott, Waffen, rassistische Memes, aber auch hochvertrauliche amerikanische Dateien diskutiert wurde. Teixeira war angeblich der Anführer des Discord-Chatrooms, der 2020 gegründet wurde. „Thug Shaker Central“ hatte zwischen 20 und 30 Mitglieder – hauptsächlich junge Männer – aus verschiedenen Ländern. „Er war ein junger und charismatischer Waffenliebhaber“, sagte ein Mitglied des Chatrooms über Jack Douglas, während andere hinzufügten, dass der 21-Jährige älter als die meisten Gruppenmitglieder war und „offensichtlich beeindrucken wollte“.

„Er war ein Mann, ein Mythos und eine Legende. Alle haben ihn respektiert“, sagen sie.

Er soll im Internet verschiedene Benutzernamen verwendet haben, darunter TheExcaliburEffect, jackdjdtex und TexKilledYou. Zuvor hatte er Versionen sensibler Informationen geschrieben und sie im Chatraum geteilt, und er begann angeblich Fotos der Dateien zu teilen, nachdem er frustriert war, dass andere Chatroom-Mitglieder seine Beiträge nicht beachteten. So schickte er einmal eine wütende Nachricht an die Gruppe und beschwerte sich, dass sie „mehr an YouTube-Videos interessiert“ seien. „Wenn ihr nicht mit ihnen (den Dateien) kommunizieren wollt, höre ich auf, sie zu senden“, drohte er laut einem Gruppenmitglied mehrmals.

„Er war ein Christ und lehnte den Krieg ab, er wollte nur einige seiner Freunde darüber informieren, was vor sich ging“, sagt ein Teenager aus der Gruppe über mögliche Gründe, warum Jack Douglas Dokumente geteilt hat. Teixeira absolvierte 2020 die High School in seinem Heimatort North Dighton im Bundesstaat Massachusetts. Ein Jahr zuvor trat er der Nationalgarde der Luftstreitkräfte von Massachusetts bei – einer Reserve der amerikanischen Luftstreitkräfte – und schloss sich dem 102. Aufklärungsgeschwader an. Im vergangenen Juni wurde er zum 1. Klasse-Flugzeugführer befördert und in der Otis Nationalgarde-Basis im westlichen Cape Cod stationiert. Seine Verantwortung bestand darin, das globale Kommunikationsnetzwerk der Luftstreitkräfte zu verwalten, und nach verfügbaren Informationen war keine Entsendung ins Ausland geplant.



Seine Familie soll eine lange Geschichte des Militärdienstes haben. Sein Stiefvater hatte zuletzt den Rang eines Hauptmanns in der Einheit inne, in der auch Jack Douglas diente, und trat nach 34 Jahren Dienst in den Ruhestand. Seine Mutter arbeitete in gemeinnützigen Organisationen, die sich mit Veteranen befassten, sowie in der Abteilung für Veteranen von Massachusetts. Jedes Jahr postete sie regelmäßig Familienfotos auf Social-Media-Plattformen zum Tag der Veteranen.