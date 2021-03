Neue Details: Benzin-Opfer engagierte aus Angst vor Freund einen Detektiv

Der 47-jährige Austro-Ägypter Ashraf A. hat bereits vor 4 Wochen die Frau mit einem Messer attackiert. Sie engagierte daraufhin einen Detektiv.

Es sind neue, erschütternde Details im Fall der Trafikantin Nadine W., die von ihrem Ex-Freund mit Benzin übergossen und angezündet wurde, ans Licht gekommen. Die 35-jährige Frau hatte bereits Anfang März einen Detektiv beauftragt haben, da sie Angst vor ihrem krankhaft eifersüchtigen Freund Ashraf A. hatte. Der Mann soll vor 1,5 Jahren Wanzen in der Trafik angebracht haben um seine Freundin abzuhören und hat sie schließlich vor vier Wochen schon einmal mit einem Messer bedroht.

Es sind nicht die ersten schockierenden Details, die über diesen Fall publik wurden. In den letzten Tagen berichtete KOSMO bereits über das abscheuliche Verhalten des Austro-Ägypters, bevor es zum Brandanschlag in der Nussdorferstrasse in Wien-Alsergrund kam. Darunter auch von dem Mann festgelegte “Sextage”, die die Trafikantin einhalten musste, sonst drohten ihr Konsequenzen vom aggressiven 47-Jährigen.

Noch schwebt die 35-jährige Wienerin in Lebensgefahr. Man hofft am Dienstag auf bessere Nachrichten. Der 47-Jährige befindet sich in einer Justizanstalt, nachdem er in der Donaustadt aufgegriffen wurde. Er hat die Tat “größtenteils gestanden”, bestreitet aber eine Tötungsabsicht, so die Landespolizeidirektion.