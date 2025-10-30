Neue Funktion: Snapchat öffnet KI-Bildgenerator für alle

Snapchat demokratisiert die digitale Kreativität: Der bisher kostenpflichtige KI-Bildgenerator steht nun allen US-Nutzern offen – ein strategischer Schachzug im Social-Media-Wettbewerb.

Snapchat hat seine KI-gestützte Bildgenerierungs-Lens nun für alle amerikanischen Nutzer freigeschalten. Die innovative Funktion, die erst im September eingeführt wurde, war bislang exklusiv zahlenden Abonnenten von Lens+ und Snapchat Platinum vorbehalten. Angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks im Social-Media-Bereich entschied sich das Unternehmen nun für diesen Demokratisierungsschritt.

Kreative Möglichkeiten

Mit der KI-Lens können Nutzer ihre Aufnahmen durch vorgefertigte Schemata kreativ umgestalten oder eigene Bildideen entwickeln. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: Von der Verwandlung in außerirdische Wesen bis hin zur Darstellung als mürrische Katze bietet die Technologie zahlreiche unterhaltsame Optionen. Wie PCPress berichtet, empfiehlt Snapchat die Funktion besonders für Halloween-Kostümideen oder um Freunden ein völlig neues Erscheinungsbild zu verleihen.

⇢ Amoklauf-Drohung auf Snapchat: 14-Jähriger gesteht



Die erzeugten Bilder lassen sich nicht nur innerhalb der App mit Freunden teilen oder in der eigenen Story veröffentlichen, sondern können auch auf anderen Plattformen außerhalb von Snapchat geteilt werden.