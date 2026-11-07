Neue Steuergrenzen 2027: Wer jetzt mit mehr Netto rechnen kann

Ab Jänner 2027 bleibt vielen Teilzeitbeschäftigten in Österreich mehr Geld vom Gehalt. Neue Steuergrenzen sorgen für Entlastung – doch nicht alle profitieren gleichermaßen.

Ab 1. Jänner 2027 dürfen sich viele Teilzeitkräfte auf ein höheres Nettogehalt einstellen. Der Grund liegt in den angehobenen Grenzen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Wie deutlich der Effekt ausfällt, hängt vom Einkommen und von persönlichen Faktoren ab.

Kalte Progression

Die Anhebung der Tarifgrenzen ist Teil der teilweisen Abschaffung der kalten Progression. Für 2027 werden die maßgeblichen Steuergrenzen um 2,27 Prozent nach oben verschoben. Das entspricht zwei Dritteln der für die Berechnung herangezogenen Inflationsrate von 3,4 Prozent. Das verbleibende Drittel wird aus Budgetgründen nicht zusätzlich ausgeglichen. Diese zusätzliche Entlastung ist für die Jahre 2025 bis 2028 ausgesetzt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Einkommen geraten dadurch erst später in höhere Steuersätze. Ein automatisches Nettoplus in derselben Höhe folgt daraus jedoch nicht, weil die tatsächliche Steuerlast vom Bruttoeinkommen und von individuellen Parametern abhängt.

Ab 1. Jänner 2027 gelten in Österreich neue Steuerstufen. Das steuerpflichtige Jahreseinkommen bleibt bis 13.846 Euro steuerfrei. Für Einkommensteile zwischen 13.846 und 22.491 Euro fallen 20 Prozent Steuer an, zwischen 22.491 und 37.285 Euro sind es 30 Prozent. Darüber gelten 40 Prozent bis 71.960 Euro, 48 Prozent bis 107.236 Euro und 50 Prozent bis eine Million Euro. Für darüberliegende Einkommensteile beträgt der Spitzensteuersatz weiterhin 55 Prozent. Wichtig: Die Grenzen beziehen sich auf das steuerpflichtige Einkommen, nicht unmittelbar auf das Bruttogehalt.

Die kalte Progression wird durch die Anpassung nur teilweise ausgeglichen. Die Steuergrenzen steigen um 2,27 Prozent, während die für die Anpassung maßgebliche Inflationsrate 3,4 Prozent beträgt. Die aktuelle Teuerung liegt ebenfalls auf einem hohen Niveau: Im September 2026 betrug die Inflationsrate laut Statistik Austria 3,6 Prozent. Auch für Oktober ergab die Anfang November veröffentlichte Schnellschätzung 3,6 Prozent. Diese Monatswerte sind allerdings nicht die Berechnungsgrundlage für die Steueranpassung 2027.

Auch Teilzeitbeschäftigte können von den neuen Steuergrenzen profitieren, sofern sie überhaupt Lohnsteuer zahlen. Wer aufgrund eines niedrigen Einkommens bereits keine Lohnsteuer entrichtet, erhält durch die Verschiebung der Tarifgrenzen allein kein zusätzliches Nettogehalt. Entscheidend ist daher nicht, wie viele Wochenstunden jemand arbeitet, sondern wie hoch das steuerpflichtige Einkommen tatsächlich ist. Andere steuerliche Entlastungen, etwa eine mögliche SV-Rückerstattung im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung, sind davon getrennt zu betrachten.

Für das Nettogehalt zählen das jeweilige Brutto, die darauf entfallende Steuer sowie persönliche Faktoren wie Absetzbeträge und Sozialversicherungsbeiträge. Kommt zum Jahreswechsel zusätzlich eine Gehaltserhöhung dazu, etwa durch einen neuen Kollektivvertrag, wirkt sie gemeinsam mit den neuen Grenzen auf das Nettoergebnis.

Einen einheitlichen Betrag, um den sich das eigene Gehalt verändert, kann man nicht nennen. Die individuelle Netto-Entlastung lässt sich mit dem Teilzeit-Rechner für 2027 auf Finanz.at ermitteln.

Das Tool erlaubt Vergleiche zwischen 2026 und 2027 sowie zwischen Teilzeit und Vollzeit. Berechnen lässt sich damit etwa, wie viel bei 20, 25 oder 30 Wochenstunden netto übrig bleibt und welchen Unterschied eine Aufstockung der Arbeitszeit macht.

Teilzeit in Zahlen

Teilzeitarbeit ist weit verbreitet. Nach Jahresdaten von Statistik Austria lag die Teilzeitquote bei Frauen 2025 bei 49,8 Prozent, bei Männern bei 14,0 Prozent. Teilzeitbeschäftigte kamen im Schnitt auf eine wöchentliche Normalarbeitszeit von 21,8 Stunden.

Als Teilzeitquote gilt der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen Erwerbstätigen beziehungsweise an den unselbständig Erwerbstätigen. Einen Antrag müssen Arbeitnehmer nicht stellen.

Die ab 2027 geltenden Werte fließen in die laufende Lohnverrechnung ein.