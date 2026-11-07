Sarajevo und Banja Luka bald durch Autobahn verbunden? Das ist der aktuelle Stand

Neue Autobahnkilometer bringen Sarajevo und Banja Luka näher zusammen. Doch ausgerechnet auf entscheidenden Abschnitten stockt der Bau. Finanzprobleme, Ermittlungen und fehlende Verträge gefährden die Verbindung.

Mit der Verkehrsfreigabe des Abschnitts Zenica-Nord–Golubinja am 4. November 2026 ist eine durchgehende Autobahnverbindung zwischen Sarajevo und Banja Luka näher gerückt. Rund 20 neue Kilometer auf dem Korridor 5C können nun befahren werden. Doch zwischen dem Raum Žepče und Doboj fehlen weiterhin mehrere wichtige Autobahnabschnitte. Besonders problematisch: Eine große Baustelle steht seit Monaten still, während für einen weiteren Abschnitt der Baubeginn noch aussteht.

Von der Hauptstadt aus führt die Autobahn nun bis knapp vor Žepče. Auf der Gegenseite ist die Strecke ab dem Raum Doboj bis Banja Luka bereits fertiggestellt, weiter geht es Richtung Gradiška und zur Save. Mit den rund 20 Kilometern zwischen Zenica-Nord und Golubinja wurde die zusammenhängende Trasse nach Norden verlängert.

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Drei Baulücken

Auf dem Weg zur durchgehenden Verbindung fehlen noch mehrere Autobahnabschnitte. Drei besonders wichtige Projekte umfassen zusammen rund 40 Kilometer: Rudanka–Putnikovo Brdo mit etwa 5,6 Kilometern, Medakovo–Ozimice mit rund 21,5 Kilometern und Ozimice–Poprikuše mit etwa 12,8 Kilometern. Hinzu kommen noch nicht vollständig verbundene Teilstücke im Raum Doboj, insbesondere im Bereich Putnikovo Brdo. Die tatsächlich noch fehlende Strecke ist damit länger als die genannten 40 Kilometer.

Die Bauarbeiten kommen allerdings nur schleppend voran. Auf dem 21,5 Kilometer langen Abschnitt Medakovo–Ozimice wurden die Arbeiten bereits im März 2026 wegen ausstehender Zahlungen eingestellt. Noch im Oktober wurde über den anhaltenden Baustopp berichtet. Auch die Verbindung bei Putnikovo Brdo ist weiterhin nicht vollständig fertiggestellt. Für Ozimice–Poprikuše fehlt nach den zuletzt verfügbaren Informationen noch der Baubeginn. Immerhin wurde der sieben Kilometer lange Abschnitt Doboj-Süd–Medakovo am 24. August 2026 für den Verkehr freigegeben.

Als das entscheidende Bindeglied gilt Ozimice-Poprikuše. Der Abschnitt ist technisch anspruchsvoll, vorgesehen sind neun Brücken und fünf Tunnel.

Dazu kommen die Querung des Flusses Bosna, einer Hauptstraße und einer Bahnstrecke. Sobald er fertig ist und auch die Arbeiten auf den Nachbarbaustellen abgeschlossen sind, würden die getrennten Autobahnteile zu einer funktionalen Einheit zusammenwachsen.

Annullierte Ausschreibung

Die Vorbereitung des Abschnitts Ozimice–Poprikuše wird seit Jahren von Problemen bei der Vergabe der Bauaufsicht begleitet. Ein umstrittenes Ausschreibungsverfahren wurde bereits im August 2024 annulliert. Im Mai 2025 scheiterte auch ein weiteres Vergabeverfahren. Der Abschnitt gehört damit zu den besonders unsicheren Projekten des Korridors 5C. Ein verlässlich bestätigter Termin für den Baubeginn liegt bislang nicht vor.

Hintergrund sind mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der Bauaufsicht. Der staatliche Autobahnbetreiber Autoceste FBiH erstattete nach eigenen Angaben bereits am 4. Juli 2024 Strafanzeige und annullierte das betroffene Verfahren später. Das Unternehmen betont, dass aus dieser Ausschreibung kein wirksamer Vertrag und keine Zahlungen hervorgegangen seien. Es arbeite mit den zuständigen Ermittlungsbehörden und internationalen Institutionen zusammen. Eine rechtskräftige Feststellung institutioneller Korruption liege nach Unternehmensangaben nicht vor.

Eine Anbindung bei Doboj würde es ermöglichen, auf der Autobahn durch einen großen Teil des Landes zu fahren, von Zentralbosnien Richtung Krajina und bis zur nordwestlichen Grenze. Bereits gebaut sind Banja Luka-Doboj mit rund 72 Kilometern und Gradiška-Banja Luka mit etwa 34 Kilometern. Die Route durch das Bosnatal erhält mit Zenica-Nord-Golubinja ein wichtiges neues Teilstück.

Aus Richtung Sarajevo könnten Autofahrer bei Doboj auf die bestehende Autobahn nach Banja Luka auffahren und weiter Richtung Gradiška und Save fahren. Damit entstünde neben der direkten Fortsetzung des Korridors 5C (europäische Verkehrsachse) über Modriča, Odžak und Svilaj eine zweite Route in den Nordwesten, deren vollständige Verbindung ebenfalls noch aussteht.

Für Reisende bedeutet das weniger Fahrten auf Hauptstraßen.

Für Autofahrer und die Wirtschaft wäre die durchgehende Verbindung ein wichtiger Fortschritt. Reisende könnten künftig größere Teile der Strecke zwischen Sarajevo und Banja Luka auf der Autobahn zurücklegen, ohne immer wieder auf Hauptstraßen ausweichen zu müssen. Auch der Güterverkehr zwischen Zentralbosnien, der Region Doboj und der Krajina würde profitieren. Wann die vollständige Verbindung tatsächlich fertiggestellt sein wird, ist allerdings weiterhin offen. Finanzierungsprobleme, Bauverzögerungen und ausstehende Auftragsvergaben machen einen verlässlichen Eröffnungstermin derzeit unmöglich.