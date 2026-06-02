Neuer invasiver Schädling bedroht 400 Pflanzenarten

Ein winziger Käfer, ein riesiges Problem: Kroatien meldet erstmals einen Fund, der Landwirte und Behörden gleichermaßen alarmiert.

Zum ersten Mal ist der Japankäfer (Popillia japonica) auf kroatischem Boden nachgewiesen worden – ein invasiver Schädling, der in der Europäischen Union als besonders gefährlich gilt und mehr als 400 Pflanzenarten befallen kann. Eine Pheromonfalle im Zagreber Maksimir-Park lieferte den entscheidenden Fund, den die Kroatische Agentur für Landwirtschaft und Lebensmittel offiziell bestätigte. Als prioritärer Quarantäneschädling der EU ist der Käfer bekannt dafür, erhebliche wirtschaftliche und ökologische Schäden anzurichten – an landwirtschaftlichen Kulturen ebenso wie an Obst, Gemüse, Zierpflanzen und Waldbeständen.

Was den Schädling besonders problematisch macht: Er verursacht in zwei Lebensphasen Schäden. Während die ausgewachsenen Käfer Blätter, Blüten und Früchte befallen, fressen die Larven unterirdisch an den Wurzeln der Pflanzen. Bei starkem Auftreten können Rasenflächen, Weiden und Ackerkulturen dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden.

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Europäische Ausbreitung

Ursprünglich in Ostasien beheimatet, hat sich der Japankäfer in den vergangenen Jahrzehnten zunächst in Nordamerika und anschließend in Teilen Europas etabliert. Auf dem Kontinent wurde er unter anderem in Italien und der Schweiz festgestellt. Auch aus Österreich wurden im Jahr 2025 erste Einzelfunde gemeldet, weshalb Fachbehörden bereits seit Längerem auf das Risiko einer weiteren Ausbreitung hinweisen.

Kroatiens Aktionsplan

Das kroatische Landwirtschaftsministerium hat daraufhin einen Aktionsplan erarbeitet und rund um den Maksimir-Park in Zagreb eine intensivierte Überwachung eingeleitet. Vorgesehen sind der Einsatz zusätzlicher Fallen, visuelle Begehungen sowie eine kontinuierliche Beobachtung möglicher weiterer Funde. Die Bevölkerung wird gebeten, die aufgestellten Fallen weder zu berühren noch zu beschädigen und verdächtige Käfer umgehend zu melden.

Für Landwirte, Obstbauern und Gartenbesitzer stellt der Fund ein deutliches Warnsignal dar. Ob es sich um ein Einzelereignis handelt oder ob der Käfer bereits weiter verbreitet ist, bleibt vorerst offen.

Aufschluss darüber werden die Kontrollen in den bevorstehenden Monaten geben – insbesondere dann, wenn mit steigenden Temperaturen die Aktivitätsphase der Käfer beginnt.